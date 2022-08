Jorge Martin (Ducati/4.) «Dadurch weniger Probleme»

Für Ducati verlief das Qualifying beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring sehr erfolgreich. Auch wenn Jorge Martin auf Platz 4 nur der vierte Fahrer seines Herstellers ist, glaubt er an den MotoGP-Erfolg am Sonntag.

Jorge Martin fuhr in Q2 der MotoGP-Klasse am Red Bull Ring am Samstag auf den vierten Platz. Mit einem Rückstand von 0,186 Sekunden auf seinen Ducati-Markenkollegen Enea Bastianini reichte es zur zweiten Startreihe für den Grand Prix am Sonntag in Spielberg. Außer Bastianini stehen auch die beiden Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Jack Miller vor ihm in der Startaufstellung.

«Ich bin anderthalb Zehntel von der Pole entfernt, deshalb bin ich sehr zuversichtlich für das Rennen», erklärte Martin anschließend im Interview. «Natürlich wird es mit den drei Ducati-Fahrern vor mir nicht einfach, aber ich glaube, ich bin einer der Stärksten für Sonntag.»

Der WM-Elfte fügte hinzu: «Es wird ein hartes Rennen mit dem Medium-Hinterreifen. Das Rennen ist so lang mit 28 Runden, doch bereits am Ende des vierten freien Trainings waren wir am Limit mit den Reifen. Es wird der Schlüssel sein, die Reifenabnutzung zu kontrollieren. Durch die Schikane werden weniger Probleme mit dem Spritverbrauch bekommen. Bisher war es mit die schlimmste Strecke beim Spritverbrauch, nun ist es besser.»

Zur Einführung des neuen Sprintrennens am Samstag ab der kommenden MotoGP-Saison äußerte sich der Spanier sehr positiv. «Es ist eine schöne Idee, aber es gibt noch viele Dinge, die zu klären sind. Der Zeitplan mit den Trainings und Qualifyings und so weiter. Es ist aber eine gute Sache, um die MotoGP größer zu machen. Für uns wird es hilfreich sein, um bekannter zu werden», stellte der Ducati-Pilot klar.

«Es gibt gute Punkte zu holen und ich bin meistens direkt sehr explosiv in den Rennen, also vielleicht ist es ein Vorteil für mich», fügte Martin in Bezug auf die kurze Renndistanz der Sprintrennen hinzu. «Ich bin offen für diese Neuigkeiten.

MotoGP-Ergebnis Q2, Spielberg:

1.Bastianini, Ducati, 1:28,772 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,024 sec

3. Miller, Ducati, + 0,109

4. Martin, Ducati, + 0,186

5. Quartararo, Yamaha, + 0,231

6. Zarco, Ducati, + 0,274

7. Viñales, Aprilia, + 0,363

8. Mir, Suzuki, + 0,483

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,483

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,564

11. Rins, Suzuki + 0,652

12. Brad Binder, KTM, + 0,764



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:29,386 min

14. Nakagami, Honda, 1:29,390

15. Pol Espargaró, Honda, 1:29,475

16. Morbidelli, Yamaha, 1:29,540

17. Oliveira, KTM, 1:29,613

18. Bradl, Honda, 1:29,809

19. Dovizioso, Yamaha, 1:30,085

20. Bezzecchi, Ducati, 1:30,122

21. Darryn Binder, Yamaha, 1:30,328

22. Gardner, KTM, 1:30,397

23. Raúl Fernández, KTM, 1:30,475

24. Savadori, Aprilia, 1:30,487

25. Alex Márquez, Honda, 1:33,653