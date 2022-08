Uccio: «Hoffe, Vale testet die Ducati seines Bruders»

Alessio Salucci, von allen nur «Uccio» genannt, tritt als Teamdirektor des Mooney VR46 Racing Teams in der MotoGP-Klasse auf. In Zukunft wünscht er sich Valentino Rossi zu einem Test auf einer Ducati.

Nach seinem MotoGP-Rücktritt fährt Valentino Rossi in dieser Saison in der GT World Challange in einem Audi R8, der nächste Auftritt ist übrigens in einer Woche in auf dem Hockenheimring. Doch sein Kumpel «Uccio» Salucci würde Valentino gerne auf einem seiner Ducati-Bikes aus der MotoGP-Klasse sehen.

Salucci sprach mit den Kollegen von GPOne.com über Rossi. «Wenn er die Ducati testen möchte… es sind seine Bikes! Meiner Meinung nach kann er sie testen, wann immer er möchte. Aber ich glaube, das will er gerade nicht», betonte der Italiener. «Für einen Fahrer wie Valentino, bedeutet es nicht, ein MotoGP-Bike zu testen, indem er nur drei Runden fährt und dann sagt: ‚okay, ich habe diese MotoGP-Motorrad ausprobiert.»

«Für Rossi muss bei einem MotoGP-Test eine komplette Test-Session organisiert sein. Wir wissen, wie schwierig das heutzutage ist. Trotzdem hoffe ich, dass er es machen wird. Ich fände es gut, wenn er die Ducati ausprobieren würde», sagte «Uccio», der bereits seit Schulzeiten mit dem neunfachen Weltmeister befreundet ist. «Aktuell sehe ich ihn sehr auf seine Herausforderung mit vier Rädern fokussiert, deshalb ist es vielleicht besser, ihn erstmal seine Ding machen zu lassen.»

Salucci fügte hinzu: «Er fährt nicht nur ein paar Runden mit dem Auto. Er hat sich eine sehr anspruchsvolle Meisterschaft ausgesucht, er trainiert jeden Tag, er fährt immer Kart. Seine Anstrengungen sind fast die gleichen, wie zu seinen MotoGP-Zeiten. Aber er möchte das unbedingt.»

Dass Rossis Bruder Luca Marini ebenfalls in seinem Team unterwegs ist, findet Salucci ziemlich einzigartig. «Ich habe ihn jetzt schon eine Weile genervt und ich werde es wieder tun. Ich möchte, dass Valentino das Bike seines Bruders ausprobiert. Ich finde das Ganze ein bisschen romantisch, ihre Geschichte ist meiner Meinung nach wunderbar», strahlte er. «Luca hat sich für den schwierigsten Sport der Welt entschieden. Er könnte Fußball spielen, oder Tennis. Er hat sich entschieden, Motorradrennfahrer zu werden, und sein Bruder ist Valentino.»

«Ich würde sie gerne zusammen in der Box sehen. Es wäre spannend wie Luca seinem Bruder beibringt, wie man Ducati fährt», lächelte «Uccio». «Es wäre eine sehr coole Sache und ich hoffe, Vale macht es.»

