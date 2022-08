Fabio Quartararo: «Ein schönes Kompliment von Aleix» 27.08.2022 - 18:06 Von Tim Althof

© Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose In Spielberg fuhr er sicher auf Platz 2

Für Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo ist aktuell in der MotoGP-Klasse alles im grünen Bereich. Nach dem zweiten Platz in Spielberg führt er die WM weiter komfortabel an. Deshalb erntete er auch Komplimente.