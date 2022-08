Bärenstarker Fabio Quartararo: Keine Angst vor Ducati

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo zeigte am Sonntag in Spielberg ein sehr starkes MotoGP-Rennen, das ihn am Ende auf den zweiten Platz brachte. Die WM-Führung baute er damit deutlich aus.

Für Fabio Quartararo endete der Grand Prix von Österreich mit einem Erfolgserlebnis. Der Yamaha-Star kämpfte sich von Startplatz 5 auf Platz 2 nach vorne und erwischte am Ende sogar fast noch den Sieger Pecco Bagnaia (Ducati). Besonders beeindruckend war sein Überholmanöver gegen Jack Miller in der Schlussphase des MotoGP-Rennens.

«Es war ein großartiges Rennen», freute sich der WM-Führende in der Pressekonferenz. «Leider konnten wir es nicht gewinnen. Wir hatten einen guten Start, gute erste Runden, aber ich hatte ein paar Probleme mit dem Aufheizen des Vorderreifens. Auch am Hinterrad war es schwierig, ich habe gesehen, dass Joan einen harten Crash in Kurve 4 hatte. Nach ein oder zwei Runden waren die Reifen auf Temperatur und ich konnte meine Pace fahren.»

Quartararo betonte anschließend: «Es war natürlich schwer zu überholen, aber ich war sehr aggressiv unterwegs. Ich habe einige Fehler gemacht, die ich zum Glück alle abfangen konnte. Es war ein hartes, aber sehr gutes Rennen.»

Wie sah der MotoGP-Weltmeister das entscheidende Überholmanöver gegen Jack Miller, welches ihn auf Rang 2 in Spielberg brachte? «In dieser Runde hat er etwas früher als die Runde zuvor gebremst, ich dagegen etwas später. Also sagte ich mir: ‘Ich muss es jetzt versuchen.’ Es war ein Wochenende, wo das Überholen sicher schwierig war, deshalb hat er das Manöver in dieser Kurve nicht wirklich erwartet. Es hat funktioniert», so der WM-Führende.

Wie hat er es geschafft, die Ducati-Dominanz zu unterbrechen? «Seit dem freien Training war ich an diesem Wochenende immer zwischen vielen Ducatis. In den Top-10 waren immer mindestens sechs Ducati, ich war mittendrin», erklärte Quartararo. «Mental war das gut, denn wir haben sie als Referenz gehabt. Und wir wissen, wie stark sie sind. Es war wichtig, deren Vorteile auf dieser Strecke zu beobachten.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, 21. August

1. Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:14,886 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,492 sec

3. Miller, Ducati, + 2,163

4. Marini, Ducati, + 8,348

5. Zarco, Ducati, + 8,821

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,287

7. Brad Binder, KTM, + 11,642

8. Rins, Suzuki, + 11,780

9. Bezzecchi, Ducati, + 16,987

10. Martin, Ducati, + 17,144

11. Di Giannantonio, Ducati, + 17,471

12. Oliveira, KTM, + 18,035

13. Viñales, Aprilia, + 20,012

14. Alex Márquez, Honda, + 26,880

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,744

16. Pol Espargaró, Honda, + 30,994

17. Bradl, Honda, + 37,960

18. Fernández, KTM, + 42,082

19. Savadori, Aprilia, + 46,666

20. Gardner, KTM, + 48,728

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.

Alle Spielberg-Sieger seit 2016

2016: Andrea Iannone (Ducati)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Miguel Oliveira (KTM)

2021: Jorge Martin (Ducati)

2021: Brad Binder (KTM)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)

Die besten Yamaha-Ergebnisse in Spielberg

2016: Jorge Lorenzo – Platz 3

2017: Johann Zarco – Platz 5

2018: Valentino Rossi – Platz 6

2019: Fabio Quartararo – Platz 3

2020: Maverick Viñales – Platz 6

2020: Fabio Quartararo – Platz 10

2021: Fabio Quartararo – Platz 3

2021: Fabio Quartararo – Platz 7

2022: Fabio Quartararo – Platz 2