Stefan Bradl vor Misano-GP: Test steht im Fokus

Honda-Werksfahrer Stefan Bradl kommt am Wochenende zum nächsten Einsatz für das Respol-Honda-Team. Der Bayer konzentriert sich zunächst auf das Rennen, doch danach steht eine viel wichtigere Aufgabe an.

Für den HRC-Testfahrer Stefan Bradl beginnt am Freitag ein weiteres Rennwochenende in der MotoGP-Klasse. Der 32-jährige Deutsche wird beim GP von San Marino in Misano erneut neben Pol Espargaró auf der RC213V sitzen, weil Marc Márquez noch nicht bereit ist für einen Einsatz auf der Werks-Honda.

Sobald das Rennen am Sonntag gelaufen ist – Bradl fährt in dieser Saison sein achtes MotoGP-Rennen – steht die für Honda extrem wichtige Testfahrt am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm. In der Regel werden bei diesem Test die ersten Weichen für den Prototypen des Folgejahres gestellt. Bradl wird in der Rolle des HRC-Testpiloten eine wichtige Rolle für die Entwicklung spielen.

«Misano ist eine altbekannte Strecke, denn ich bin hier schon oft Rennen gefahren und wir haben mit HRC viele Testkilometer abgespult», erklärte der Bayer am Dienstag vor dem GP auf dem Misano World «Die Ergebnisse haben zuletzt nicht unser Potenzial gezeigt, deshalb müssen wir hart weiterarbeiten.»

Bradl fügte hinzu: «Mein Tempo wird bei jedem Rennen besser, es gibt nur noch ein paar finale Punkte, die wir ausarbeiten müssen. Wir haben das Wochenende als Rennfahrer vor uns, aber anschließend gehen wir zurück in den Testfahrer-Modus, wir werden sehen, wie der ganze Plan aussieht.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.