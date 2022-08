Pecco Bagnaia (Ducati): «Die Erwartungen sind hoch»

Für Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia geht es am Wochenende zu seinem Heim-GP nach Misano. Der Italiener weiß, dass er weiter Boden gut machen muss, um im Rennen um den MotoGP-WM-Titel zu bleiben.

Pecco Bagnaia ist laut Fabio Quartararo «der Mann der Stunde» in der MotoGP-Weltmeisterschaft. In den letzten drei Rennen in Assen, Silverstone und Spielberg fuhr der Ducati-Werksfahrer jeweils als Sieger über den Zielstrich. In Misano war der Italiener zuletzt immer sehr schnell. 2020 stürzte Bagnaia in Führung liegend, auch im letzten Jahr sorgte ein Sturz beim GP der Emilia Romagna für einen Ausfall, nachdem er vorne fuhr.

Doch 2021 gewann Bagnaia beim ersten der beiden Rennen auf dem Misano World Circuit. In der Gesamtwertung belegt der 25-Jährige den dritten Platz. Auf WM-Leader Fabio Quartararo fehlen ihm nach 13 von 20 Rennen 44 Punkte.

Bagnaia hat insgesamt schon fünf Rennen in der Saison 2022 für sich entscheiden können. «Ich bin begeistert, dieses Wochenende wieder in Misano Rennen zu fahren. Ich wohne nur 20 Minuten von der Rennstrecke entfernt, es ist eine ganz besondere Strecke für mich. Ich habe viele gute Erinnerungen, also wird es ein aufregendes Wochenende», beteuerte der Ducati-Werksfahrer, der im Juli das «Race of Champions» im Rahmen der «World Ducati Week» gewinnen konnte. «Es werden bestimmt viele Ducatisti auf den Tribünen sein, sodass die Atmosphäre noch einzigartiger sein wird.»

«Wir kommen nach Misano, nachdem wir die letzten drei Rennen gewonnen haben. Auch letztes Jahr haben wir beim GP von San Marino den ersten Platz belegt, also sind die Erwartungen hoch», hielt Bagnaia, der im kommenden Jahr mit Enea Bastianini einen neuen Teamkollegen erhält, feste. «Aber wir dürfen die Konzentration nicht verlieren: Unser Ziel ist es, das beste Ergebnis zu erzielen, um weitere wichtige Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.