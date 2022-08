Dall’Igna (Ducati): «Niemand sollte Pecco stören»

Am Freitag gab Ducati die Fahrerpaarung für nächste Saison bekannt. Enea Bastianini wird neben Pecco Bagnaia auf einer Desmosedici im Werksteam fahren. In diesem Jahr steht weiterhin der MotoGP-Titel auf der Agenda.

Jorge Martin (Pramac) und Enea Bastianini (Gresini) kämpften beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring rundenlang um die Positionen. Beide überholten sich mehrfach. Der Grund: Beide kämpften noch um den zweiten Werksplatz bei Ducati für 2023. Bastianini schied mit einer gebrochenen Felge aus, Martin stürzte in der letzten Runde, als er versuchte, Jack Miller zu überholen.

Nun steht fest, dass der dreifache MotoGP-Laufsieger Bastianini den Zuschlag erhielt. Er wird nächste Saison Werksfahrer. Zuvor peilt Ducati mit Pecco Bagnaia allerdings den Faher-WM-Titel in diesem Jahr an. Der 25-Jährige gewann die letzten drei GP, er liegt nach 13 von 20 Rennen noch 44 Zähler hinter Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo, der die Führung innehat.

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna sprach in der vergangenen Woche mit dem Kollegen Paolo Ianieri von «La Gazzetta dello Sport». Dabei betonte er, dass Ducati an die Meisterschaft glaubt. «Ich sehe es weiterhin (die Möglichkeit, noch Weltmeister zu werden, Anm. d. Red.), aber wir können uns nicht allein auf unsere Stärke verlassen. Wir müssen uns in eine bestimmte Situation bringen, wenn wir intern schauen, müssen wir bestmöglich vorgehen», so der Italiener in Bezug auf die zuletzt vielen Ducati-Kämpfe an der Spitze.

Dall’Igna stellte außerdem klar, dass Bagnaia für den Hersteller aus Bologna klar Vorrang erhält. «Wir können jetzt schon sagen, dass niemand Pecco stören sollte: Es wäre dumm, wenn ihn ein Ducati-Fahrer ohne Grund stören würde.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, 21. August

1. Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:14,886 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,492 sec

3. Miller, Ducati, + 2,163

4. Marini, Ducati, + 8,348

5. Zarco, Ducati, + 8,821

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,287

7. Brad Binder, KTM, + 11,642

8. Rins, Suzuki, + 11,780

9. Bezzecchi, Ducati, + 16,987

10. Martin, Ducati, + 17,144

11. Di Giannantonio, Ducati, + 17,471

12. Oliveira, KTM, + 18,035

13. Viñales, Aprilia, + 20,012

14. Alex Márquez, Honda, + 26,880

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,744

16. Pol Espargaró, Honda, + 30,994

17. Bradl, Honda, + 37,960

18. Fernández, KTM, + 42,082

19. Savadori, Aprilia, + 46,666

20. Gardner, KTM, + 1 Runde

– Morbidelli, Yamaha

– Darryn Binder, Yamaha

– Nakagami, Honda

– Bastianini, Ducati

– Mir, Suzuki

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.