Fabio Quartararo (5.): «Schade für ihn, gut für uns»

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo fuhr am Freitag in Misano ständig in der Spitzengruppe. Nach den beiden freien Trainings kam der Franzose in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 5. Seine Zuversicht war groß.

WM-Leader Fabio Quartararo fuhr am Freitag im FP1 der MotoGP-Klasse deutlich zur Bestzeit. Der Yamaha-Fahrer erkannte dabei aber schnell, welche Reifen ihm taugen und welche überhaupt nicht. Im zweiten Training am Nachmittag verlor er 0,3 Sekunden auf Enea Bastianini, der die Bestzeit in Misano fuhr.

«Für mich lief es ganz gut. Leider habe ich in der Zeitenjagd ein Problem gehabt, denn unser Reifen war nicht bereit. Deshalb konnten wir keine große Verbesserung erzielen», so der Franzose. «Ich bin ganz glücklich mit dem Griplevel. In 15 oder 16 Runden habe ich die gleiche Zeit erzielt wie in der Time-Attack mit dem Medium-Reifen. Ich fühle mich sehr gut.»

Der Weltmeister des letzten Jahres weiß aber auch: «Wir müssen am Samstag einen Schritt machen. Am Morgen lief es ganz gut, aber mit dem weichen Vorderreifen kam ich nicht zurecht. Also bin ich in die Box und habe betont, dass es so keinen Sinn macht. Damit fühlte ich mich sehr schnell am Limit, er ist zu weich für unseren Fahrstil, also haben wir den Medium-Vorderreifen genommen, dann war es okay.»

Pecco Bagnaia hatte einen durchwachsenen Tag auf dem 4,226 km langen Kurs. Zunächst stand er Alex Márquez im Weg, dann stürzte er am Nachmittag. Für das unsportliche Verhalten gegenüber dem Honda-Piloten bekam er eine Strafe für die Startaufstellung aufgebrummt – drei Plätze zurück. «Natürlich müssen wir aus der Strafe Profit ziehen. Wir müssen aus allem das Beste machen. Natürlich ist das schade für ihn, aber gut für uns», hielt Quartararo fest.

Marc Márquez ist auf dem Weg nach Misano. Der Honda-Star wird am Dienstag auf die RC213V zurückkehren und am Test teilnehmen. Der Yamaha-Star dazu: «Ich hoffe, dass er bald wieder mit uns kämpfen kann. Vielleicht kann er auch den Plan der roten Bikes ein wenig zerstören. Für mich ist es eine großartige Neuigkeit, dass er zurückkommt. Er kann den Test nutzen, um zu sehen, wie sich seine Schulter verhält. Nach den beiden Testtage wird er und werden wir ein klares Bild davon haben, wie sein Potenzial in Zukunft aussehen wird.»

Misano liegt dem Franzosen, aber wie geht die Saison für ihn weiter? «Ich weiß, dass ich hier sehr schnell bin. Die Pace war wirklich stark an diesem Tag, aber in Aragón sind wir auch immer schnell. Im Rennen schaffen wir es dann leider nie, vorne zu sein, weil wir oft Probleme mit dem Vorderreifen bekommen. Wir müssen in diesem Teil der Saison hart daran arbeiten, um diese Probleme zu vermeiden», betonte der 23-Jährige. «Aragon wird besser werden als letztes Jahr, ich bin bereit zu kämpfen.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (2. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,517 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,114 sec

3. Miller, Ducati, + 0,185

4. Zarco, Ducati, + 0,320

5. Quartararo, Yamaha, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,365

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,412

8. Martin, Ducati, + 0,649

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,674

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,725

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,784

12. Oliveira, KTM, + 0,813

13. Brad Binder, KTM, + 0,841

14. Rins, Suzuki, + 0,848

15. Alex Márquez, Honda, + 0,901

16. Nakagami, Honda, + 1,049

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,139

18. Pirro, Ducati, + 1,156

19. Marini, Ducati, + 1,232

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,377

21. Bradl, Honda, + 1,461

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,683

23. Gardner, KTM + 2,042

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,091

25. Watanabe, Suzuki, + 4,502

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981