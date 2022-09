Pol Espargaró (11.) sicher: «Honda hat Angst davor»

Am Samstag benötigt er eine Verbesserung

Der Spanier landete am Freitag auf Platz 11

Pol Espargaró in Misano

Repsol-Honda-Fahrer Pol Espargaró kam am Freitag in den freien Trainings auf Position 11. Obwohl er die Top-10 knapp verpasste, ist sein Gefühl mit der RC213V gut. Außerdem rechnete er mit dem Marquez-Comeback beim Test.

Für Honda lief der erste Tag beim GP von San Marino in Misano etwas besser als zuletzt auf den anderen Rennstrecken. Pol Espargaró war der beste Honda-Pilot mit sieben Zehnteln Rückstand auf Leader Enea Bastianini (Ducati). Das reichte zu Platz 11, die beiden LCR-Honda-Fahrer Alex Márquez und Taka Nakagami kamen auf die Ränge 15 und 16, Stefan Bradl beendete den Tag auf Position 21.

Für den weiteren Verlauf des Wochenendes in Italien hat sich Pol eine weitere Steigerung vorgenommen, denn er weiß, dass ein strategischer Fehler dazu führte, dass er am Freitag nicht in den Top-10 gelandet ist. «Vor der Zeitenjagd haben wir die falsche Reifenwahl getroffen. Wir haben den Medium-Vorderreifen gewählt, das war eine dumme Idee. Wir hätten den harten Reifen wählen sollen, aber ich wollte kein Risiko eingehen.»

«Leider lief es nicht so gut, der Reifen war zu weich. Aber trotz des Fehlers sind wir sehr nah an den Top-10. Man muss sich das einmal ansehen: Es sind sechs Ducati unter den ersten 10, auch Marini müsste dort normalerweise stehen, dann sind es sieben. Wir müssen uns also verbessern, aber ich fühle mich nicht schlecht», hielt der routinierte Spanier im Interview fest.

In der kommenden Woche wird Marc Márquez zurück in die Repsol-Honda-Box kehren. Der Spanier wird beim Test auf dem Misano World Circuit erstmals seit Ende Mai auf einem MotoGP-Bike sitzen. «Das Comeback von Marc ist besonders wegen des neuen Motorrads zustande gekommen. Es ist der letzte Test für den Hersteller, bevor das neue Bike seinen großen Auftritt haben wird», stellte Espargaró klar.

«Es ist so wichtig, weil sie sich nach dem Misano-Test für einen Weg entscheiden müssen. Die Richtung muss nach diesem Test feststehen, deshalb wird Marc zum Test kommen. Honda hat Angst, ein Motorrad zu entwickeln, ohne Marc einzubinden», so der zukünftige GASGAS-Fahrer.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (2. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,517 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,114 sec

3. Miller, Ducati, + 0,185

4. Zarco, Ducati, + 0,320

5. Quartararo, Yamaha, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,365

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,412

8. Martin, Ducati, + 0,649

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,674

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,725

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,784

12. Oliveira, KTM, + 0,813

13. Brad Binder, KTM, + 0,841

14. Rins, Suzuki, + 0,848

15. Alex Márquez, Honda, + 0,901

16. Nakagami, Honda, + 1,049

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,139

18. Pirro, Ducati, + 1,156

19. Marini, Ducati, + 1,232

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,377

21. Bradl, Honda, + 1,461

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,683

23. Gardner, KTM + 2,042

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,091

25. Watanabe, Suzuki, + 4,502

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981