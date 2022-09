Auslöser des Massensturzes: Was Brad Binder dazu sagt

Der Misano-Grand-Prix begann mit einer spektakulären Kollision in der ersten Kurve, nach welcher Michele Pirro, Johann Zarco und Pol Espargaro im Kiesbett landeten. Auslöser war KTM-Pilot Brad Binder.

In den TV-Aufnahmen ist deutlich zu sehen: Brad Binder (KTM) rempelte in der ersten Kurve des MotoGP-Rennens am Sonntag auf dem Misano World Circuit am Kurveneingang Johann Zarco an, der Franzose verlor daraufhin die Kontrolle über seine Ducati, rutschte weg und kegelte in der Folge Michele Pirro sowie Pol Espargaro von der Strecke.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pirro, P. Espargaró, Zarco Crash © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bastianini, Bagnaia, Vinales © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

«Brad ist etwas zu schnell in die Kurve gefahren», urteilte Pol Espargaro. «Er wollte zu viel, dann kollidierte er mit Johann.»



Zarco schilderte: «Klar ist, dass Brad Binder in Kurve 1 sehr schnell von hinten ankam. Er hat dann meinen Lenker berührt, ich hatte ihn an dieser Stelle nicht erwartet, denn es war nur wenig Platz vorhanden. Dann bin ich gestürzt und habe Pirro und Pol Espargaro mitgerissen.»

Binder, der als Bester des KTM-Quartetts mit 14,6 sec Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) als Achter ins Ziel kam, erlebte den Vorfall so: «Alle waren auf einem Haufen, ich ging nach innen. Als ich einlenkte, wurde Zarco eingeklemmt, weil alle nach innen zogen. Ich spürte eine Berührung mit ihm, das war wahrscheinlich genug, dass ihm das Vorderrad wegrutschte. Es war chaotisch und es tut mir leid, dass ich involviert war – ein Rennunfall.»



So werteten es auch die drei Mitglieder des FIM MotoGP Stewards Panels.

Ergebnisse MotoGP Misano/I:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.