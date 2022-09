Miguel Oliveira ohne Updates: «Macht natürlich Sinn» 06.09.2022 - 20:11 Von Simon Patterson

© motogp.com Miguel Oliveira

KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira ging entspannt an den ersten der beiden MotoGP-Testtage in Misano, denn er rechnete von Beginn an nicht mit Updates für sein Bike, weil er nächstes Jahr für Aprilia unterwegs sein wird.