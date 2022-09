Johann Zarco betont: «Sehr interessant für Ducati»

Der französische Ducati-Pilot Johann Zarco testete am Dienstag und Mittwoch einige Neuentwicklungen aus Borgo Panigale, konzentrierte sich aber auf das Set-up und auf die Fahrpraxis.

Am Dienstag landete Johann Zarco auf Position 8 in der kombinierten Zeitenliste des ersten MotoGP-Testtages in Misano. Der Franzose setzte sich auch am Mittwoch noch einmal auf seine GP22, um einige Dinge auszuprobieren, doch am Ende überkam ihn die Müdigkeit, sodass er zur Mittagspause aufhörte. Insgesamt fuhr der WM-Fünfte 118 Runden an beiden Tagen.

«Wir haben alles ausprobiert und genügend Runden absolviert, deshalb bin ich am Nachmittag nicht mehr gefahren», schilderte Zarco am Nachmittag. «Es war sehr warm und obwohl ich am Sonntag das Rennen nicht gefahren bin, fühlt sich der Körper sehr erschöpft vom ganzen Wochenende. Misano ist eine enge Strecke, körperlich aufgrund der vielen Bremspunkte sehr anspruchsvoll.»

Woran hat der Franzose gearbeitet? «Wir haben die meiste Zeit am Set-up gearbeitet, viele verschiedene Dinge ausprobiert. Es hat mir einige Informationen gebracht, wodurch wir manche Bereiche verbessern konnten. Es war ein normaler Test», so der Ducati-Fahrer.

Bei Pecco Bagnaia kam ein neues Chassis zum Einsatz. Rückte auch Zarco damit aus? «Ja, auch ein neues Chassis habe ich getestet, wir hatten verschiedene Dinge. Ducati versucht sehr viele Informationen von verschiedenen Fahrern zu bekommen, weil wir verschiedene Fahrstile haben und ein unterschiedliches Gefühl entwickeln. Sehr interessant für Ducati», stellte er klar.

Ein neuer Kupplungshebel brachte Gesprächsstoff, da er mit einer Abdeckung versehen war. Wie kam Zarco damit klar? «Wir haben keinen besseren Start damit hinbekommen, dies war der Hintergedanke. Es war aber sehr interessant, ein anderes Gefühl mit der Kupplung zu haben. Für mich ist es sehr schwierig, einige Zehntel am Start zu gewinnen. Bei vielen neuen Teilen bekomme ich positive Rückmeldungen, aber man sieht es nicht immer in der Rundenzeit. Das Wichtigste war es, viele Runden zu fahren», lautete das Fazit des zweifachen Moto2-Weltmeisters.

Misano-Test, Session 4, Stand 17 Uhr (7. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,054 min

2. Alex Márquez, Honda, + 0,810 sec

3. Nakagami, Honda, + 1,043

4. Brad Binder, KTM, + 1,089

5. Morbidelli, Yamaha, + 1,255

6. Marc Márquez, Honda, + 1,273

7. Viñales, Aprilia, + 1,332

8. Pol Espargaró, Honda, + 1,648

9. Pedrosa, KTM, + 1,765

10. Savadori, Aprilia, + 2,492

11. Darryn Binder, Yamaha, + 2,851

12. Bradl, Honda, + 2,992

Misano-Test, Session 3 (7. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,116 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,056 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,073

4. Bastianini, Ducati, + 0,144

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,217

6. Martin, Ducati, + 0,323

7. Oliveira, KTM, + 0,469

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,489

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,498

10. Marc Márquez, Honda, + 0,526

11. Zarco, Ducati, + 0,725

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,748

13. Miller, Ducati, + 0,811

14. Brad Binder, KTM, + 0,846

15. Pirro, Ducati, + 0,954

16. Alex Márquez, Honda, + 1,044

17. Nakagami, Honda, + 1,159

18. Pedrosa, KTM, + 1,192

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,230

20. Gardner, KTM, + 1,317

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,736

22. Bradl, Honda, + 1,921

23. Savadori, Aprilia, + 2,531

Misano-Test, kombinierte Zeiten von Tag 1 (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, 1:31,473

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,531

4. Martin, Ducati, 1:31,554

5. Viñales, Aprilia, 1:31,557

6. Quartararo, Yamaha, 1:31,588

7. Bezzecchi, Ducati, 1:31,591

8. Zarco, Ducati, 1:31,606

9. Pol Espargaró, Honda, 1:31,707

10. Bastianini, Ducati, 1:31,741

11. Brad Binder, KTM, 1:31,916

12. Rins, Suzuki, 1:31,936

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,950

14. Morbidelli, Yamaha, 1:32,048

15. Miller, Ducati, 1:32,145

16. Oliveira, KTM, 1:32,336

17. Marc Márquez, Honda, 1:32,395

18. Raúl Fernández, KTM, 1:32,395

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,408

20. Nakagami, Honda, 1:32,467

21. Pirro, Ducati, 1:32,562

22. Bradl, Honda, 1:32,634

23. Pedrosa, KTM, 1:32,739

24. Gardner, KTM, 1:32,739

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,820

26. Savadori, Aprilia, 1:33,379

27. Aegerter, Suzuki, 1:33,907

28. Dovizioso, Yamaha, 1:34,897