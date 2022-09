Maverick Viñales (Aprilia): «Wollen um Siege kämpfen»

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales machte beim MotoGP-Test in Misano eine klare Ansage. Auch deshalb wird in Noale überlegt, das neue Chassis schon beim Aragón-GP einzusetzen.

Maverick Viñales drehte im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen auch am Mittwochnachmittag noch fleißig seine Testrunden, zwischendurch äußerte er sich aber bereits in seiner Presserunde. «Wir haben uns sehr auf das Set-up konzentriert, denn am Wochenende hatte ich in der zweiten Rennhälfte ein bisschen Mühe. Ich war nicht dazu in der Lage, so schnell wie Pecco [Bagnaia] und Enea [Bastianini] zu fahren. Wir haben uns also auf diesen Abschnitt konzentriert und ganz klar einen Fortschritt erzielt», berichtete der Aprilia-Werksfahrer.

Mit dem Test zeigte sich der Dritte des San Marino-GP insgesamt sehr zufrieden: «Wir haben viele Informationen gesammelt, auch im Hinblick auf das nächste Jahr. Und wir haben Dinge probiert, die in die Richtung gehen, die ich mag. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch sehr zufrieden damit, wie wir mit Aprilia arbeiten, um auch das nächstjährige Motorrad zu verbessern.»

Brachte der Hersteller aus Noale neue Teile zum Misano-Test? «Ja, ich habe ein neues Chassis getestet und das Gefühl auf dem Motorrad war viel besser», schwärmte der 27-jährige Spanier. «Es war sehr wichtig für uns, es hier zu testen. Denn in der Theorie ist es das Chassis für nächstes Jahr, aber als Aprilia wollen wir um Rennsiege kämpfen. Deshalb werden wir versuchen, dieses Chassis in diesem Jahr einzubauen, weil ich mich damit besser fühle.»

Viñales schließt nicht aus, das neue Chassis bereits beim Aragón-GP in eineinhalb Wochen einzusetzen. «Es wird interessant, es auf anderen Strecken zu testen, weil der Grip-Level hier in Misano jetzt sehr hoch ist. Wir müssen es uns also in Aragón anschauen, wo wir mit Sicherheit weniger Grip vorfinden werden. Ich glaube aber, dass wir auf Chassis-Seite einen riesigen Schritt gemacht haben. Auf Anhieb war das Gefühl damit sehr viel besser. Mal sehen», ließ er sich alle Türen offen.

Misano-Test, Session 4, Stand 17 Uhr (7. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,054 min

2. Alex Márquez, Honda, + 0,810 sec

3. Nakagami, Honda, + 1,043

4. Brad Binder, KTM, + 1,089

5. Morbidelli, Yamaha, + 1,255

6. Marc Márquez, Honda, + 1,273

7. Viñales, Aprilia, + 1,332

8. Pol Espargaró, Honda, + 1,648

9. Pedrosa, KTM, + 1,765

10. Savadori, Aprilia, + 2,492

11. Darryn Binder, Yamaha, + 2,851

12. Bradl, Honda, + 2,992

Misano-Test, Session 3 (7. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,116 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,056 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,073

4. Bastianini, Ducati, + 0,144

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,217

6. Martin, Ducati, + 0,323

7. Oliveira, KTM, + 0,469

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,489

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,498

10. Marc Márquez, Honda, + 0,526

11. Zarco, Ducati, + 0,725

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,748

13. Miller, Ducati, + 0,811

14. Brad Binder, KTM, + 0,846

15. Pirro, Ducati, + 0,954

16. Alex Márquez, Honda, + 1,044

17. Nakagami, Honda, + 1,159

18. Pedrosa, KTM, + 1,192

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,230

20. Gardner, KTM, + 1,317

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,736

22. Bradl, Honda, + 1,921

23. Savadori, Aprilia, + 2,531

Misano-Test, kombinierte Zeiten von Tag 1 (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, 1:31,473

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,531

4. Martin, Ducati, 1:31,554

5. Viñales, Aprilia, 1:31,557

6. Quartararo, Yamaha, 1:31,588

7. Bezzecchi, Ducati, 1:31,591

8. Zarco, Ducati, 1:31,606

9. Pol Espargaró, Honda, 1:31,707

10. Bastianini, Ducati, 1:31,741

11. Brad Binder, KTM, 1:31,916

12. Rins, Suzuki, 1:31,936

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,950

14. Morbidelli, Yamaha, 1:32,048

15. Miller, Ducati, 1:32,145

16. Oliveira, KTM, 1:32,336

17. Marc Márquez, Honda, 1:32,395

18. Raúl Fernández, KTM, 1:32,395

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,408

20. Nakagami, Honda, 1:32,467

21. Pirro, Ducati, 1:32,562

22. Bradl, Honda, 1:32,634

23. Pedrosa, KTM, 1:32,739

24. Gardner, KTM, 1:32,739

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,820

26. Savadori, Aprilia, 1:33,379

27. Aegerter, Suzuki, 1:33,907

28. Dovizioso, Yamaha, 1:34,897