Maverick Viñales sagte sich: «Heute wirst du Dritter»

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales erkämpfte sich in Misano seinen dritten MotoGP-Podestplatz in dieser Saison. Der Spanier kämpfte lange um die Führung, musste am Ende aber Tempo rausnehmen. Die Gründe dafür.

Das Rennen von Maverick Viñales beim San Marino-GP brachte für Aprilia-Fahrer Maverick Viñales gleich zu Beginn Grund zur Freude. Der 27-Jährige erwischte einen guten Start und reihte sich gleich hinter den beiden Ducati-Werksfahrern Pecco Bagnaia und Jack Miller ein. Als Miller stürzte, entwickelte sich ein rundenlanger Zweikampf zwischen Viñales und Bagnaia um die Führung.

Viñales griff Bagnaia zur Halbzeit des Rennens sogar an, doch der Spanier konnte das Tempo des WM-Mitfavoriten nicht bis zum Ende mitgehen. Letztendlich sicherte er den Podestplatz ab. Auf den späteren Rennsieger Bagnaia verlor er insgesamt vier Sekunden.

«Ich habe es am Anfang stark versucht, aber ich hatte das Rennen von 2020 im Hinterkopf. Damals habe ich auch lange Zeit Druck auf Pecco ausgeübt, dann machte er den Fehler. Aber er hat das nun unter Kontrolle. Er hat nicht einen einzigen Fehler gemacht, sodass ich ihn angreifen konnte», betonte Viñales in der Pressekonferenz. «Ich fühlte mich wohl, bis zur Mitte des Rennens, dann überholte mich Enea. Ich bekam kleine Probleme.

Der Aprilia-Fahrer war anschließend ehrlich zu sich selbst. «Ich sagte zu mir: ‚Maverick, heute wirst du Dritter.‘ Wir müssen weiter arbeiten und werden stärker zurückkommen.»

Woran lag es, dass Bagnaia und Bastianini am Ende einen Vorsprung herausfahren konnten? «Die beiden Jungs hatten letztendlich etwas mehr Grip am Hinterreifen. Ich muss mir also eine andere Strategie überlegen. Vielleicht etwas ruhiger am Anfang agieren und dann am Ende angreifen», hielt Viñales fest. «Aber insgesamt bin ich sehr stolz auf dieses Ergebnis und auf Aprilia. Es ist Zeit, den nächsten Schritt zu machen.»

«Ich bin die meiste Zeit sehr nah hinter Pecco hergefahren. Ich hatte keine Probleme mit den Reifen, sie haben im gesamten Rennen sehr gut funktioniert», fügte der Drittplatzierte hinzu. «Wir haben mit dem Team und Michelin am gesamten Wochenende sehr gut gearbeitet. Wir haben darauf geachtet, mit einem guten Reifendruck zu starten. Dieser Druck hat sich während des gesamten Rennens nicht verändert. Wir werden immer stärker, konstanter und schneller.»

Mit dem dritten Podestplatz im vierten Rennen kletterte der Spanier in der Gesamtwertung auf Position 8. Genau vor einem Jahr saß er erstmals auf der RS-GP. «Ich bin sehr stolz, ich habe niemals aufgegeben, nicht einmal eine Zehntel habe ich vernachlässigt. Ich werde genau so weiterarbeiten, ich kenne mein Potenzial. Ich wusste bereits am ersten Tag auf dem Bike, wieviel Potenzial wir haben», erklärte der Spanier.

Ergebnisse MotoGP Misano/I:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.