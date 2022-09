Misano-Test: Fabelzeit von Quartararo (Yamaha)

Zum Abschluss des zweitätigen MotoGP-Tests in Misano blieb Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo unter dem All-Time-Lap-Record. Honda-Star Marc Márquez kam beim MotoGP-Comeback total auf 100 Runden.

«Wer fährt denn noch», wunderte sich Pecco Bagnaia um 14 Uhr, als die vierte und letzte Session des Misano-Tests begann. Ein Großteil der Fahrer hatte aber bereits zu Mittag zusammengepackt, Aleix Espargaró schaute mit einem verletzten Finger zu. Fabio Quartararo und sein Markenkollege Darryn Binder dagegen gingen gleich nach der Pause wieder auf die Strecke. Der WM-Leader testete ganz in Schwarz eine neue Verkleidung.

Neben LCR-Honda-Pilot Alex Márquez und Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder waren auch die Testfahrer Stefan Bradl und Dani Pedrosa in der ersten Stunde im Einsatz. Insgesamt gingen in der Nachmittags-Session nur noch zwölf Fahrer auf die Strecke – darunter Marc Márquez.

Der Repsol-Honda-Star hatte seinen rechten Arm in der Pause mit Eiswasser gekühlt und fuhr danach noch 34 Runden. Nach 100 Tagen MotoGP-Zwangspause kam der achtfache Weltmeister so allein am Mittwoch auf 61 Runden. Am gestrigen Dienstag hatte er schon 39 abgespult und dann am Nachmittag pausiert.

Quartararo, der sich mit der Entwicklungsarbeit von Yamaha sehr zufrieden zeigte, sorgte gegen 16 Uhr in 1:31,054 min noch für eine neue Bestzeit. Damit blieb er unter dem offiziellen All-Time-Lap-Record von Bagnaia – einer 1:31,065 min aus dem San Marino-GP 2021.

Persönliche Bestzeiten fuhren außerdem noch Alex Márquez, Brad Binder und Takaaki Nakagami. Abgesehen davon gab es keine Veränderungen in der kombinierten Zeitenliste mehr.

Misano-Test, Session 4 (7. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,054 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,381 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,660

4. Nakagami, Honda, + 0,732

5. Brad Binder, KTM, + 0,749

6. Alex Márquez, Honda, + 0,810

7. Marc Márquez, Honda, + 1,273

8. Pol Espargaró, Honda, + 1,648

9. Pedrosa, KTM, + 1,765

10. Bradl, Honda, + 1,894

11. Savadori, Aprilia, + 2,492

12. Darryn Binder, Yamaha, + 2,851

Misano-Test, Session 3 (7. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,116 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,056 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,073

4. Bastianini, Ducati, + 0,144

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,217

6. Martin, Ducati, + 0,323

7. Oliveira, KTM, + 0,469

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,489

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,498

10. Marc Márquez, Honda, + 0,526

11. Zarco, Ducati, + 0,725

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,748

13. Miller, Ducati, + 0,811

14. Brad Binder, KTM, + 0,846

15. Pirro, Ducati, + 0,954

16. Alex Márquez, Honda, + 1,044

17. Nakagami, Honda, + 1,159

18. Pedrosa, KTM, + 1,192

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,230

20. Gardner, KTM, + 1,317

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,736

22. Bradl, Honda, + 1,921

23. Savadori, Aprilia, + 2,531

Misano-Test, kombinierte Zeiten (6. und 7. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,054 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,118 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,135

4. Bastianini, Ducati, + 0,206

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,279

6. Martin, Ducati, + 0,385

7. Marini, Ducati, + 0,419

8. Oliveira, KTM, + 0,531

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,537

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

11. Zarco, Ducati, + 0,552

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,560

13. Marc Márquez, Honda, + 0,588

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,653

15. Nakagami, Honda, + 0,732

16. Brad Binder, KTM, + 0,749

17. Alex Márquez, Honda, + 0,810

18. Miller, Ducati, + 0,873

19. Rins, Suzuki, + 0,882

20. Pirro, Ducati, + 1,016

21. Pedrosa, KTM, + 1,254

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,292

23. Gardner, KTM, + 1,379

24. Bradl, Honda, + 1,580

25. Darryn Binder, Yamaha, + 1,766

26. Savadori, Aprilia, + 2,325

27. Aegerter, Suzuki, + 2,835

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,843