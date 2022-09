Remy Gardner (KTM): «Sehr gutes Set-up erarbeitet»

Noch sechs Rennen stehen für den KTM-Fahrer in der MotoGP an

Neben Yamaha-Fahrer Darryn Binder wird auch Remy Gardner 2023 nicht in der MotoGP-Klasse fahren. Der KTM-Fahrer vom Tech3-Team nutzte deshalb den Misano-Test, um sich auf das Saisonfinale vorzubereiten.

KTM tauscht im nächsten Jahr drei ihrer vier MotoGP-Piloten aus. Während Brad Binder 2023 im Red Bull-KTM-Werksteam bleiben wird, wird Miguel Oliveira durch Jack Miller ersetzt. Bei Tech3 müssen Raúl Fernández und Remy Gardner ihre Sachen packen, denn Pol Espargaró und Augusto Fernández werden im kommenden Jahr die mit der KTM RC16 baugleichen GASGAS-Bikes im französischen Team steuern.

Somit ging es für Moto2-Weltmeister 2021, Remy Gardner, beim Misano-Test in dieser Woche um die persönliche Verbesserung für die restliche Saison. Der Australier betonte anschließend im Interview: «Der Test war okay. Wir haben einige Dinge vom Dienstag bestätigt, als wir verschiedenen Set-ups in der Geometrie ausprobiert haben. Letztendlich haben wir uns eine Sekunde gegenüber dem Rennen verbessert, das ist recht positiv.»

Der KTM-Fahrer fügte aber auch hinzu: «Leider hatte ich in Misano nicht das beste Gefühl im Rennen, so war es unser Ziel, beim Test eine ordentliche Richtung zu finden. Das Ergebnis war ein sehr gutes Set-up, das wir uns erarbeitet haben.»

«Wir haben das Gewicht etwas nach vorne verlagert», antwortete Gardner auf die Frage, was genau am Setting verändert wurde. «Ich benötigte zum Einfahren in die Kurven etwas mehr Gefühl zum Vorderreifen und zur Bremse. Wir haben das verbessert. Wir haben noch sechs Rennen vor uns, das Ziel ist es, dieses Set-up als Basis dafür nutzen zu können.»

Wie sieht die Zukunft des 24-jährigen Motorradrennfahrers aus? «Bisher gibt es nichts neues. Ich und mein Manager, wir arbeiten zusammen an einer guten Lösung für die Zukunft. Wir möchten ein gutes Paket für schnüren», beteuerte Gardner.

Misano-Test, kombinierte Zeiten (6. und 7. September)

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,054 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,118 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,135

4. Bastianini, Ducati, + 0,206

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,279

6. Martin, Ducati, + 0,385

7. Marini, Ducati, + 0,419

8. Oliveira, KTM, + 0,531

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,537

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

11. Zarco, Ducati, + 0,552

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,560

13. Marc Márquez, Honda, + 0,588

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,653

15. Nakagami, Honda, + 0,732

16. Brad Binder, KTM, + 0,749

17. Alex Márquez, Honda, + 0,810

18. Miller, Ducati, + 0,873

19. Rins, Suzuki, + 0,882

20. Pirro, Ducati, + 1,016

21. Pedrosa, KTM, + 1,254

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,292

23. Gardner, KTM, + 1,379

24. Bradl, Honda, + 1,580

25. Darryn Binder, Yamaha, + 1,766

26. Savadori, Aprilia, + 2,325

27. Aegerter, Suzuki, + 2,835

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,843