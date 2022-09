Enea Bastianini: «Bei allen Bedingungen schnell»

Nach dem Aragón-GP wartet auf Enea Bastianini auf der MotoGP-Ducati in Motegi und Buriram zweimal unbekanntes Terrain. Davon will sich der WM-Vierte nicht beeindrucken lassen.

Der Aragón-GP am kommenden Wochenende bildet für den MotoGP-Tross den Auftakt in intensive Wochen mit drei Rennen in Folge – zwei davon in Übersee. «Das wird mit Sicherheit ein schwieriges Triple, aber wir sind motiviert und befinden uns in einem guten Moment», blickte Enea Bastianini nach seiner Pole-Position in Spielberg und dem zweiten Platz beim Heim-GP in Misano voller Selbstvertrauen voraus.

Sicher ist: Das MotorLand Aragón liegt Bastianini, er sammelte dort in den kleinen WM-Klassen bereits fünf Podestplätze (drei in der Moto3 und zwei in der Moto2). Im Vorjahr landete er als MotoGP-Rookie (noch im Avintia Team) auf Platz 6.

In Motegi gewann die «Bestia» zwar 2016 das Moto3-Rennen, der Japan-GP fiel Corona-bedingt in den vergangenen zwei Jahren allerdings aus – genauso wie der Thailand-GP in Buriram. Somit wird der künftige Ducati-Werksfahrer diese zwei Strecken in den kommenden Wochen erstmals mit einem MotoGP-Bike erkunden.

«Mit Aragón habe ich ein großartiges Gefühl und im Vorjahr war ich bei meinem Debüt in der MotoGP-Klasse gut dabei. Japan und Thailand muss ich auf der Ducati neu entdecken, aber ich glaube, dass wir in diesem Moment unter allen Bedingungen schnell sein können», unterstrich Bastianini. «Das Ziel ist, dieses Triple, das sehr wichtig sein wird, bestmöglich abzuschließen.»

Ergebnisse MotoGP Misano/I (4. September):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.