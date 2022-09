Alex Márquez (12.): «Unmöglich, Erwartungen zu haben»

Bester Honda-Fahrer in Aragón: Alex Márquez

Trotz eines heftigen Abfluges am Morgen beendete Alex Márquez das Rennen im MotorLand Aragón als bester Honda-Pilot. Zu Rennende bremsten den Spanier jedoch altbekannte Probleme der RC213V aus.

Bis zum Rennen am Sonntag um 14:00 Uhr war das Wochenende im MotorLand Aragón für LCR Honda-Fahrer Alex Márquez kein leichtes. Platz 17 im Qualifying und ein heftiger Abflug im Warm-up am Sonntagmorgen ließen seine Rennprognosen verhalten ausfallen: «Ich hatte im Warm-up einen Highsider und konnte nur zwei Runden fahren. Daher war ich nicht optimal auf das Rennen vorbereitet, zumal ich starke Schmerzen in der linken Hand hatte. Ich war nicht sicher, ob ich das Rennen durchstehen würde», klagte der 26-Jährige im Anschluss.

Bedingt durch das Chaos in der Startphase des Rennens, welches teilweise durch Alex‘ Bruder Marc verursacht worden war, beendete der Spanier die erste Runde auf Rang 11. «Den Sturz mit Taka habe ich gesehen, da er direkt vor mir geschehen ist. Taka fuhr nach innen, Marc nach außen, da er durch die Berührung mit Fabio ein Problem am Bike hatte. Da Taka mitten auf der Strecke lag, war das eine sehr gefährliche Situation. Zum Glück hat er sich nicht verletzt», schilderte Márquez die Geschehnisse der ersten Runde.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen im Motorland Aragón © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Vinales und Crutchlow © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Bastianini und Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Bagnaia, Bastianini, A. Espargaró © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

Der Moto2-Weltmeister von 2019 zeigte ein beherztes Rennen, bis zur Rennmitte hielt er sich innerhalb der Top-10. «Zu Beginn war ich hinter Marini und Bezzecchi und hatte ein gutes Tempo.» Jedoch verlor er im weiteren Rennverlauf zunehmend an Boden und beendete das Rennen zwei Sekunden hinter Platz 10 als Zwölfter. Damit war er immerhin noch bester Honda-Pilot, nach dem Ausscheiden von Marc Márquez und Takaaki Nakagami schaffte es nur noch Pol Espargaró ins Ziel. Der Spanier landete jedoch neun Sekunden hinter seinem Landsmann Alex Márquez.

«Sobald bei unserem Bike der Hinterreifen abbaut und wir weniger Grip am Heck haben, sind wir komplett verloren. Am Ende war es daher schwierig, die Situation im Griff zu behalten», erklärte Márquez seine nachlassende Performance im letzten Renndrittel.

In der WM-Tabelle rangieren die Honda-Piloten auf den Rängen 15 bis 18, Alex Márquez bildet als 18. mit 39 Zählern das Schlusslicht des Quartetts. Seine Hoffnungen für den nächsten Lauf in Motegi sind daher gedämpft: «Für dieses Bike ist es unmöglich, Erwartungen zu haben. Wir müssen realistisch bleiben und von Tag zu Tag schauen was passiert.»

MotoGP-Ergebnis, Aragón (18. September):

1. Bastianini, Ducati, 23 Rdn. in 41:35,462 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,042 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,139

4. Brad Binder, KTM, + 6,379

5. Miller, Ducati, + 6,964

6. Martin, Ducati, + 12,030

7. Marini, Ducati, + 12,474

8. Zarco, Ducati, + 12,655

9. Rins, Suzuki, + 12,702

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,150

11. Oliveira, KTM, + 17,071

12. Alex Márquez, Honda, + 18,463

13. Viñales, Aprilia, + 18,730

14. Crutchlow, Yamaha, + 20,090

15. Pol Espargaró, Honda, + 27,588

16. Gardner, KTM, + 28,805

17. Morbidelli, Yamaha, + 30,422

18. Darryn Binder, Yamaha, + 31,330

19. Di Giannantonio, Ducati, + 31,595

20. Raúl Fernández, KTM, + 36,160

– Marc Márquez, Honda, 22 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, erste Runde nicht beendet

– Fabio Quartararo, Yamaha, erste Runde nicht beendet



MotoGP-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 163. 5. Miller 134. 6. Zarco 133. 7. Brad Binder 128. 8. Rins 108. 9. Martin 104. 10. Viñales 104. 11. Oliveira 95. 12. Marini 91. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 74. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 43. 18. Alex Márquez 39. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2. 26. Crutchlow 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 346 Punkte. 2. Aprilia 217. 3. Yamaha 213. 4. KTM 161. 5. Suzuki 134. 6. Honda 100.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 335 Punkte. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105. 10. LCR Honda 85. 11. WithU Yamaha RNF 27. 12. Tech3 KTM Factory 17.