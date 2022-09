Franco Morbidelli (17.): «Unglaublich Zeit verloren»

Nach zwei Rennstürzen bedeutete für Franco Morbidelli der 17. Platz beim MotoGP-Rennen in Aragón einen weiteren Nuller. Der Yamaha-Werkspilot hatte während des Wochenendes vor allem mit einer Schwäche zu kämpfen.

Seine erste vollständige Saison im Yamaha-Werksteam wurde für Franco Morbidelli bislang zum Disaster. In 15 Rennen verzeichnete der Italiener vier Stürze und landete lediglich einmal in den Top-10 (Platz 7 in Indonesien). Während er mit 26 Zählern nur auf WM-Rang 19 liegt, führt Teamkollege Fabio Quartararo die Meisterschaft mit 211 Punkten an.

Auch das Wochenende im MotorLand Aragón verlangte dem 27-jährigen Römer einiges ab. Startplatz 20 und die Zwischenfälle der ersten Runde führten dazu, dass Morbidelli bis zum 13. Umlauf am Ende des Feldes fuhr. «Natürlich haben die beiden Stürz, die direkt vor mir geschehen sind, nicht geholfen. Ich habe anschließend zwar einige Positionen gutgemacht, aber meine Pace war einfach nicht gut. Wir haben uns viel mehr erhofft», analysierte er enttäuscht.

Der Moto2-Weltmeister von 2017 hatte das gesamte Wochenende vor allem in Sektor 1 Schwierigkeiten: «Dort habe ich im Vergleich zu den anderen unglaublich viel Zeit verloren. Ich konnte meine Performance dort auch nicht wirklich verbessern. Mir fehlt in den schnellen, flüssigen Kurven momentan einfach der nötige Speed.»

Nach 23 Runden überquerte Morbidelli den Zielstrich als 17. und ging damit ohne Punkte nach Hause. Noch bitterer: Auf Andrea Doviziosos Nachfolger bei WithU-Yamaha, Cal Crutchlow, verlor Morbidelli ganze zehn Sekunden. Und die beiden MotoGP-Rookies Darryn Binder (Yamaha) und Fabio Di Giannantonio (Ducati) überquerten den Zielstrich gerade einmal eine Sekunde hinter Routinier Morbidelli.

«Wir haben für das Rennen etwas versucht, wodurch ich in den schnellen Kurven besser sein sollte, aber ich habe keine Veränderung gespürt. Dadurch habe ich meinen Speed in den Kurven auch nicht verbessert. Ich habe mein Maximum gegeben und das Motorrad heimgebracht. Nach zwei Rennen, in denen ich nicht ins Ziel gekommen bin, war das meine Hauptaufgabe», versuchte sich der elffache GP-Sieger zu trösten.

Sein abschließendes Urteil: «Wir müssen unbedingt verstehen, was ich brauche, um in den schnellen Kurven besser zu werden.»

MotoGP-Ergebnis, Aragón (18. September):

1. Bastianini, Ducati, 23 Rdn. in 41:35,462 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,042 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,139

4. Brad Binder, KTM, + 6,379

5. Miller, Ducati, + 6,964

6. Martin, Ducati, + 12,030

7. Marini, Ducati, + 12,474

8. Zarco, Ducati, + 12,655

9. Rins, Suzuki, + 12,702

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,150

11. Oliveira, KTM, + 17,071

12. Alex Márquez, Honda, + 18,463

13. Viñales, Aprilia, + 18,730

14. Crutchlow, Yamaha, + 20,090

15. Pol Espargaró, Honda, + 27,588

16. Gardner, KTM, + 28,805

17. Morbidelli, Yamaha, + 30,422

18. Darryn Binder, Yamaha, + 31,330

19. Di Giannantonio, Ducati, + 31,595

20. Raúl Fernández, KTM, + 36,160

– Marc Márquez, Honda, 22 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, erste Runde nicht beendet

– Fabio Quartararo, Yamaha, erste Runde nicht beendet



MotoGP-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 163. 5. Miller 134. 6. Zarco 133. 7. Brad Binder 128. 8. Rins 108. 9. Martin 104. 10. Viñales 104. 11. Oliveira 95. 12. Marini 91. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 74. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 43. 18. Alex Márquez 39. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2. 26. Crutchlow 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 346 Punkte. 2. Aprilia 217. 3. Yamaha 213. 4. KTM 161. 5. Suzuki 134. 6. Honda 100.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 335 Punkte. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105. 10. LCR Honda 85. 11. WithU Yamaha RNF 27. 12. Tech3 KTM Factory 17.