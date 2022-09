Pecco Bagnaia: «Mental die schwierigste Situation» 20.09.2022 - 18:52 Von Tim Althof

© Gold & Goose Pecco Bagnaia

Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia führte am Sonntag den GP in Aragon die meiste Zeit an, doch am Ende schnappte sich Markenkollege Enea Bastianini den MotoGP-Sieg. Wie geht der WM-Zweite so ein Rennen mental an.