Enea Bastianini: Wann pfeift ihn Ducati zurück?

Enea Bastianini gewann den Aragón-GP vor Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia. Der Gresini-Fahrer nahm seinem Landsmann damit fünf Punkte im WM-Kampf gegen Quartararo und Aleix Espargaró ab – wie lange schaut Ducati noch zu?

Für Enea Bastianini lief das MotoGP-Rennen in Aragón besser als erwartet, denn der Italiener holte auf seiner Ducati GP21 den vierten Sieg der Saison. In der Gesamtwertung liegt der 24-Jährige vor dem Motegi-GP am Wochenende auf dem vierten Platz, 48 Punkte hinter Fabio Quartararo (Yamaha).

«Ich bin sehr glücklich über das letzte Wochenende in Aragón. Es war eines der Besten in meinem Leben, denn wir waren direkt ab freitags schnell unterwegs. Das war sehr wichtig», sagte Bastianini in der Pressekonferenz am Donnerstag. «Motegi ist eine wunderschöne Strecke, ich mag die harten Bremszonen. Es wird jedoch hart, denn ich war mit dem MotoGP-Bike nie auf dieser Strecke unterwegs. Ich muss im ersten Training von den erfahreneren Fahrern wie Marc und Taka lernen. Wir möchten bereits im Qualifying konkurrenzfähig sein, wie immer, denn das ist der Schlüssel in der MotoGP.»

Der Gresini-Pilot fügte hinzu: «Seit 2019 hat sich die MotoGP sehr verändert, es kam viel mehr Aerodynamik am Bike hinzu, auch das Rear Device ist seitdem eingeführt wurden, das wird die Karten ordentlich mischen.»

Wie sieht Bastianini seine Chancen im WM-Kampf gegen Quartararo, Bagnaia, und Aleix Espargaró (Aprilia)? «Meine Chancen sind sehr gering, aber aktuell habe ich die Meisterschaft noch nicht verloren. Es wird wichtig sein, so starke Rennen wie in Aragón und Misano zu wiederholen», stellte er klar. «Nach der Sommerpause habe ich gute Fortschritte erzielt, ich kann von von Anfang an an einem Wochenende stark sein. Das ist das Wichtigste. Ich gebe an jedem Wochenende alles, um in der Meisterschaft in einer guten Position zu landen.»

Durch seinen Sieg in Spanien hat er Bagnaia fünf Zähler im WM-Kampf weggenommen. Ist das nicht schlecht für Ducati? «Bisher gab es keine Teamorder. Ich habe noch die sehr kleine Chance auf den Titel, sie ist noch vorhanden. Ich muss immer 100 Prozent in den Rennen geben und dann werden wir sehen, ob es eine Stallorder geben wird oder nicht», erklärte er vor dem Japan-GP.

«Es gibt viele Fragen zu dieser Situation, die Medien machen viel Druck bei dieser Angelegenheit», betonte Bastianini. «Die Stimmung in unserer Box ist sehr gut, ich fühle mich stark und ich glaube, Ducati möchte das aktuell so. Momentan gibt es keine Order von Ducati, ich gebe also 100 Prozent, um schnell zu sein.»

MotoGP-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 163. 5. Miller 134. 6. Zarco 133. 7. Brad Binder 128. 8. Rins 108. 9. Martin 104. 10. Viñales 104. 11. Oliveira 95. 12. Marini 91. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 74. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 43. 18. Alex Márquez 39. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2. 26. Crutchlow 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 346 Punkte. 2. Aprilia 217. 3. Yamaha 213. 4. KTM 161. 5. Suzuki 134. 6. Honda 100.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 335 Punkte. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105. 10. LCR Honda 85. 11. WithU Yamaha RNF 27. 12. Tech3 KTM Factory 17.