Johann Zarco: «Wusste, dass ich gute Chancen habe»

Pramac-Ducati-Fahrer Johann Zarco fuhr am Samstag auf dem Mobility Resort Motegi im nassen MotoGP-Qualifying auf Startplatz 2. Der Franzose kämpfte sich zuvor durch Q1, das er als Schnellster beendete.

Johann Zarco fuhr im ersten Qualifying am Samstag in Motegi auf Platz 1. Durch seine starke Performance erzielte der Ducati-Fahrer den Einzug in das zweite Qualifying. Der Franzose qualifizierte sich im regnerischen Q2-Zeittraining für den zweiten Startplatz, zu Polesetter Marc Márquez (Honda) fehlten ihm etwa 0,208 Sekunden.

«Es war ein nützlicher Tag in Motegi. In den ersten Minuten des ersten Qualifyings war sehr viel Wasser auf der Strecke, da war es nicht einfach zu fahren», erklärte Zarco in der Pressekonferenz am Samstag. «Als es aufhörte zu regnen, wurde das Wasser viel weniger. Ich wusste, dass ich im Q2 gute Chancen auf ein starkes Ergebnis habe.»

Der WM-Sechste fügte anschließend hinzu: «Im Nassen ließ der Regenreifen sehr schnell nach, also haben wir während der Session den Hinterreifen getauscht. Das war eine gute Strategie, denn dadurch konnte ich am Ende eine schnelle Runde fahren. Zu dieser Zeit stand am wenigsten Wasser auf der Strecke. Wäre das Qualifying ausgefallen, hätte ich von Platz 11 losfahren müssen; es lief also wirklich gut für mich.»

«Ich hatte erwartet, dass wir mit weniger Wasser deutlich schneller sein würden. Die anderen Fahrer fuhren ihre schnellsten Runden, als sie sich an den Reifen gewöhnt hatten, aber es war nicht einfach, am Ende schneller zu werden», betonte der Ducati-Fahrer aus dem Prima Pramac-Team. «Wir hatten in den letzten fünf Minuten den neuen Reifen. Aber in der zweiten Runde kam ich in den Verkehr, dadurch konnte ich vielleicht die ganz große Verbesserung nicht erzielen.»

Hat Zarco am Freitag in der 75-minütigen Trainingssession genug Daten sammeln können, um in einem trockenen Rennen um das Podium kämpfen zu können? «Ich hoffe es. Ich mag Motegi sehr. Im Training am Freitag hatte ich ein gutes Gefühl, besonders mit dem Medium-Hinterreifen», stellte er klar. «Wenn wir uns für den Reifen entscheiden, glaube ich an ein gutes Ergebnis. Ich war zwar nur Elfter, aber in der Pace sah es anders aus.»