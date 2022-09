Maverick Viñales (4.): «Früh die Führung übernehmen»

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales fuhr am Samstag beim Japan-GP im Qualifying der MotoGP-Klasse in die zweite Startreihe. Im Rennen möchte der Spanier unbedingt um den Sieg kämpfen.

Maverick Viñales zaubert Aprilia in letzter Zeit immer wieder ein Lächeln auf die Gesichter. Der Spanier, der in den letzten fünf Rennen drei Podestplätze feierte, schaffte sich auf dem Mobility Resort in Motegi am Samstag eine gute Ausgangslage für das MotoGP-Rennen am Sonntag.

Mit Startplatz 4 hat der Teamkollege von Aleix Espargaró vor dem Rennen eine brillante Performance abgeliefert, denn auf Polesetter Marc Márquez aus dem Honda-Werksteam fehlten ihm nur 0,4 Sekunden auf dem 4,8 km langen Kurs in Japan.

«Die Position ist sehr wichtig, denn wir haben immer gutes Potenzial im Rennen. Startplatz 4 liegt genau in unserem angepeilten Soll, denn wir wollten in die ersten beiden Startreihen», sagte Viñales nach dem Zeittraining am Samstag. «Bei diesem verrückten Wetter war es sehr wichtig, konzentriert und fokussiert zu bleiben. Wir haben unsere Vorteile in diesem Qualifying ausgespielt.»

Der WM-Zehnte fügte an: «Ich fühle mich auch im Trockenen sehr gut, es war alles unter Kontrolle und am Freitag waren wir schnell. Ich bin sehr motiviert und ich kann am Sonntag einen guten Job erledigen.»

Was ist das Ziel für das Rennen über 24 Runden am Sonntag? «Wir wollen unbedingt um den Sieg kämpfen. Dafür müssen wir uns für einen guten Reifen entscheiden, da sind wir noch nicht sicher. Auf dem Papier haben wir die Chance auf den Sieg, also werden wir es versuchen», erklärte Viñales. «Ich werde versuchen, so früh wie möglich die Führung zu übernehmen und sehr hart pushen.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Motegi (24. September):

1. Marc Márquez, Honda, 1:55,214 min

2. Zarco, Ducati, 1:55,422 min, + 0,208 sec

3. Brad Binder, KTM, 1:55,537, + 0,323

4. Viñales, Aprilia, 1:55,620, + 0,406

5. Martin, Ducati, 1:55,686, + 0,472

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,771, + 0,557

7. Miller, Ducati, 1:55,784, + 0,570

8. Oliveira, KTM, 1:55,895, + 0,681

9. Quartararo, Yamaha, 1:56,326, + 1,112

10. Marini, Ducati, 1:56,354, + 1,140

11. Pol Espargaró, Honda, 1:57,354, + 2,140

12. Bagnaia, Ducati, 1:57,373, + 2,159



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:55,934 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:56,006

15. Bastianini, Ducati, 1:56,130

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:56,432

17. Alex Márquez, Honda, 1:56,578

18. Rins, Suzuki, 1:56,656

19. Nagashima, Honda, 1:57,229

20. Gardner, KTM, 1:57,288

21. Tsuda, Suzuki, 1:57,787

22. Fernández, KTM, 1:57,827

23. Crutchlow, Yamaha, 1:58,115

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:58,292