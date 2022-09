Pol Espargaró zu Márquez: «Ich weiß, was es bedeutet»

Während Honda-Werksfahrer Marc Márquez am Samstag in Motegi auf die Pole-Position fuhr, kam Repsol-Teamkollege Pol Espargaró auf Startplatz 11. Was geht im Rennen am Sonntag?

Pol Espargaró startete bereits am Freitag gut in das Japan-GP-Wochenende. Der Spanier fuhr mit der RC213V im Trockenen auf Platz 7, wodurch er sich auch Hoffnungen auf ein starkes Qualifying am Samstag machte. Doch der Regen sorgte dafür, dass der Honda-Werkspilot nur in die vierte Startreihe kam.

Der Honda-Werksfahrer resümierte am Nachmittag seinen Tag in Motegi, der mit einem Highsider in FP2 begann. «Am Morgen war es nicht so schlecht. Wir haben sehr viel mit den Reifen ausprobiert und ich hatte eine gute Pace, doch dann kam der Sturz», erklärte der Spanier. «Das kann passieren, denn im Regen ist der Grat zwischen schnell fahren und stürzen sehr klein.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Motegi, Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Pitlane © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Tech3 bikes © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Johann Zarco, Marc Márquez & Brad Binder Zurück Weiter

«In FP2 war ich wirklich schnell, aber zum Nachmittag habe ich mein ganzes Vertrauen verloren», ärgerte sich der Honda-Fahrer. «Ich hatte keinen Grip mehr. Ich habe während des Qualifyings den Hinterreifen gewechselt, denn ich wollte herausfinden, ob das der Grund war. Doch es wurde leider nicht besser.»

Hat sich der 31-Jährige bereits einen Plan für das Rennen in Motegi zurechtgelegt? «Wir müssen das Warm-up nutzen, es wird ein Test sein und wir müssen versuchen, das Motorrad bestmöglich einzustellen», fasste er sich kurz.

Und wie beurteilt er die Leistung von Teamkollege Marc Márquez? «Das ist sehr gut, ich freue mich für ihn, dass er wieder auf Pole-Position steht. Was er morgen im Rennen ausrichten kann, bleibt abzuwarten, aber er hat einen guten Job gemacht», fasste Espargaró zusammen. «Nach seiner Verletzung ist es schön, ihn wieder vorne zu sehen. Ich war auch schon oft verletzt und ich weiß, was es bedeutet, lange zu Hause zu sitzen und dann endlich zurückzukehren. Ich bin sicher, er ist sehr glücklich an diesem Tag.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Motegi (24. September):

1. Marc Márquez, Honda, 1:55,214 min

2. Zarco, Ducati, 1:55,422 min, + 0,208 sec

3. Brad Binder, KTM, 1:55,537, + 0,323

4. Viñales, Aprilia, 1:55,620, + 0,406

5. Martin, Ducati, 1:55,686, + 0,472

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,771, + 0,557

7. Miller, Ducati, 1:55,784, + 0,570

8. Oliveira, KTM, 1:55,895, + 0,681

9. Quartararo, Yamaha, 1:56,326, + 1,112

10. Marini, Ducati, 1:56,354, + 1,140

11. Pol Espargaró, Honda, 1:57,354, + 2,140

12. Bagnaia, Ducati, 1:57,373, + 2,159



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:55,934 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:56,006

15. Bastianini, Ducati, 1:56,130

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:56,432

17. Alex Márquez, Honda, 1:56,578

18. Rins, Suzuki, 1:56,656

19. Nagashima, Honda, 1:57,229

20. Gardner, KTM, 1:57,288

21. Tsuda, Suzuki, 1:57,787

22. Fernández, KTM, 1:57,827

23. Crutchlow, Yamaha, 1:58,115

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:58,292

25. Nakagami, Honda, 1:58,717