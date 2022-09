Alex Rins (Ausfall) genervt: «Erneut Glück gehabt»

Für Suzuki-Fahrer Alex Rins endete das MotoGP-Rennen am Sonntag in Motegi bereits früh. Der Spanier musste in der ersten Runde hart über die Kurbs, wobei er sich wohl die Felge beschädigte.

Der Start in den Grand Prix von Japan verlief für Alex Rins ordentlich. Auf dem Mobility Resort Motegi gelang dem Suzuki-Werkspiloten eine ordentliche Verbesserung, denn er musste nach dem verregneten Qualifying am Samstag von Position 18 losfahren. Nach Runde 1 auf dem 4,8 km langen Kurs war er Elfter.

Doch Stück für Stück ging es nach hinten, sodass der Spanier in Runde 14 an die Box kam und das Rennen beendete. «Ich bin gut gestartet, denn ich konnte viele Plätze gut machen. In Kurve 3 war es wirklich eng, so musste ich hart über den Randstein fahren. Alles lief ganz gut, aber ich bemerkte, dass ich Runde für Runde mehr Probleme mit dem Vorderreifen bekam», so der Suzuki-Star nach dem Rennen.

«Ich musste viele Rutscher abfangen, um nicht zu stürzen. Nach einer Weile habe ich mich dazu entschieden, in die Box zu fahren, denn es war etwas am Bike oder an den Reifen nicht normal», betonte Rins. «Als wir die Daten analysierten, haben wir erkannt, dass der Vorderreifen nach vier oder fünf Runden begann, Luft zu verlieren. Es scheint so, als hätten wir einen Plattfuß gehabt, oder die Felge hat sich verdreht. Wirklich ein Desaster.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Motegi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Vinales und Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller gewinnt das Rennen © Gold & Goose Binder, Miller, Martin © Gold & Goose Sieger Jack Miller Zurück Weiter

Rins ärgerte sich über diesen Nuller, denn er wollte für Suzuki zum Abschluss zu Hause unbedingt punkten. «Wir hatten eine gute Pace. Alle waren sich unsicher bei der Reifenwahl, weil so wenig Zeit zur Vorbereitung war. Aber es ist wie es ist. Schade nur, dass wir für Suzuki beim letzten Rennen in Japan kein Ergebnis einfahren konnten. Tsuda hatte ein Feuer. Nun geht es direkt nach Thailand, das hilft mir im Kopf neu zu beginnen», motivierte sich der zukünftige LCR-Honda-Fahrer.

War nun wirklich der Kurb zu Beginn des Rennens der Grund für dne Ausfall? «Ich habe in der ersten Runde den Randstein hart überfahren. In den ersten Runden konnte ich noch stark fahren, aber durch den Treffer, hatten wir wohl das Problem. Es ist wohl so gewesen, wie es bei Bastianini in Österreich lief», erklärte der 26-Jährige. «Für uns war es das erste Mal und der Randstein in dieser Kurve ist nicht so wild wie zum Beispiel der Doppel-Kurb in Misano.»

Zum Abschluss hatte Rins zumindest seine gute Laune nicht verloren. «Wir hatten erneut viel Glück, wie wir das in diesem Jahr oft hatten», betonte der WM-Zehnte zynisch.

MotoGP-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Miller, Ducati, 24 Rdn in 42:29,174 min

2. Brad Binder, KTM, + 3,409 sec

3. Martin, Ducati, + 4,136

4. Marc Márquez, Honda, + 7,784

5. Oliveira, KTM, + 8,185

6. Marini, Ducati, + 8,348

7. Viñales, Aprilia, + 9,879

8. Quartararo, Yamaha, + 10,193

9. Bastianini, Ducati, + 10,318

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,419

11. Zarco, Ducati, + 16,586

12. Pol Espargaró, Honda, + 17,456

13. Alex Márquez, Honda, + 18,219

14. Morbidelli, Yamaha, + 19,012

15. Crutchlow, Yamaha, + 19,201

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 25,473

17. Di Giannantonio, Ducati, + 27,006

18. Raúl Fernández, KTM, + 29,374

19. Gardner, KTM, + 29,469

20. Nakagami, Honda, + 43,294

– Bagnaia, Ducati, 1 Runde zurück

– Rins, Suzuki, 10 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Tsuda, Suzuki, 13 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 15 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 170. 5. Miller 159. 6. Brad Binder 148. 7. Zarco 138. 8. Martin 120. 9. Viñales 113. 10. Rins 108. 11. Oliveira 106. 12. Marini 101. 13. Bezzecchi 80. 14. Mir 77. 15. Marc Márquez 73. 16. Pol Espargaró 47. 17. Nakagami 46. 18. 18. Alex Márquez 42. 19. Morbidelli 28. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 371 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 226. 3. Yamaha 221. 4. KTM 181. 5. Suzuki 134. 6. Honda 113.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 360 Punkte. 2. Aprilia Racing 307. 3. Prima Pramac Racing 258. 4. Red Bull KTM Factory 254. 5. Monster Energy Yamaha 247. 6. Gresini Racing 193. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 88. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 17.