Aleix Espargaró: «Alles ist offen, ich glaube daran»

Für Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró geht es in Thailand darum, Punkte auf WM-Leader Fabio Quartararo gut zu machen. Der Spanier hat das Desaster von Motegi bereits verarbeitet, in Buriram will er wieder angreifen.

Auf dem Mobility Resort Motegi hätte Aleix Espargaró am Sonntag die große Chance gehabt, Punkte in der MotoGP-Gesamtwertung aufzuholen, denn Yamaha-Star Fabio Quartararo wurde nur Achter, Pecco Bagnaia (Ducati) schied aus. Weil der Aprilia-Werkspilot aus der Boxengasse starten musste, kam er selbst am Ende nicht in die Punkteränge und so kommt er mit 25 Zählern Rückstand zum Chang International Circuit in Buriram.

«Ich war recht traurig. Nicht verärgert, aber traurig nach dem Rennen. Ich habe mit allen gesprochen, am Montag hatten wir ein Abendessen mit dem gesamten Team. Ich liebe jede einzelne Person aus meiner Mannschaft und sie waren noch trauriger als ich», blickte Espargaró auf die vergangenen Tage zurück. «Ich bin der Teamleader und ich habe ihnen gesagt: ‚Kopf hoch, es war ein Fehler, aber jeder macht Fehler. Es ist menschlich.’»

Der 33-jährige Routinier weiß: «Auch wenn wir nicht über das Problem direkt gesprochen haben, weiß ich, dass es nicht noch einmal passieren wird. Zu 100 Prozent. Wir haben diesen Fehler dazu genutzt, noch mal über alles zu sprechen, um in Zukunft alle Vorgänge zu verbessern. Wir wollen sehen, wo noch Potenzial für eine Verbesserung ist.»

«Ich bin traurig gewesen, nicht nur wegen des Fehlers, sondern wie das Rennen lief. Es ist nicht normal, dass die beiden WM-Spitzenreiter um Platz 8 kämpfen. Fabio und Pecco sind auf jeder Strecke extrem schnell, deshalb war es für mich ein Schock», sagte Espargaró.

Dass keiner der WM-Spitzenreiter in Japan um die Top-5 gekämpft haben, war nicht alltäglich. «Es wäre die Möglichkeit gewesen, Punkte gut zu machen. Aber nachher weiß man nie, wie es gelaufen wäre», betonte der Aprilia-Fahrer. «25 Punkte Rückstand ist nicht sehr viel, das Level in der MotoGP ist sehr hoch. Früher wurde der WM-Leader an einem schlechten Tag Dritter oder Vierter. Heute fällt er gleich aus den Top-10 heraus. Alles ist offen und ich glaube an meine Chancen.»

Konnte Aleix sich in dieser Woche voll auf seinen Job konzentrieren oder hat er die Schwierigkeiten der letzten Woche noch im Hinterkopf? «Ich habe bereits alles hinter mir gelassen. Wir haben jetzt ein neues Szenario vor uns, und jede Woche kann etwas anderes passieren. Ich werde also versuchen, die Punkte hier wieder gut zu machen», stellte er klar.

Die MotoGP war 2019 zuletzt in Buriram. Wie gefällt dem Spanier das Streckenlayout und wie schätzt er die Chancen am Wochenende ein? «Ich kann es nicht genau sagen, das ist lustig. Ich erinnere mich nicht wirklich an das Layout und man kann auch keinen Vergleich ziehen, weil das Bike in diesem Jahr eine ganz andere Geschichte ist. Ich hoffe, dass wir im Trockenen fahren können.»

«Im Regen war ich schnell in Japan. Überraschenderweise war ich wirklich stark im Nassen. Wenn es als regnet, kann das eine gute Möglichkeit für uns sein, denn unter diesen Bedingungen können mehr komische Dinge passieren», sagte Aleix zum Abschluss.

MotoGP-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 170. 5. Miller 159. 6. Brad Binder 148. 7. Zarco 138. 8. Martin 120. 9. Viñales 113. 10. Rins 108. 11. Oliveira 106. 12. Marini 101. 13. Bezzecchi 80. 14. Mir 77. 15. Marc Márquez 73. 16. Pol Espargaró 47. 17. Nakagami 46. 18. 18. Alex Márquez 42. 19. Morbidelli 28. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 371 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 226. 3. Yamaha 221. 4. KTM 181. 5. Suzuki 134. 6. Honda 113.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 360 Punkte. 2. Aprilia Racing 307. 3. Prima Pramac Racing 258. 4. Red Bull KTM Factory 254. 5. Monster Energy Yamaha 247. 6. Gresini Racing 193. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 88. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 17.