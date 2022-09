Valentino Rossi startet in Catalunya im Audi R8 GT3

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister bestreitet den Saisonabschluss der GT World Challenge Europe. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fährt «Il Dottore» wieder für das belgische Team WRT. Das erwartet er vom Rennen.

Zur Saison 2022 wechselte Valentino Rossi von der MotoGP in den Vierradsport und bestreitet die sogenannte GT World Challenge Europe. Und tatsächlich geht die Saison im so prestigeträchtigen europäischen GT3-Championat an diesem Wochenende (1./2. Oktober) schon zu Ende. Schauplatz des Saisonfinales ist der Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló. Diese Rennstrecke kennt der neunmalige Motorrad-Weltmeister natürlich sehr gut, da sie ein Fixpunkt im WM-Kalender ist.

Das Rennwochenende in Nord-Spanien findet auch wieder im Endurance-Format statt. Somit teilt sich Rossi das Cockpit des rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT nicht nur mit Vollzeit-Teamkollege Frédéric Vervisch, sondern zusätzlich auch wieder mit Nico Müller. Es ist zudem der letzte Audi-Auftritt vom Team WRT. Der Rennstall hat über 13 Saisons Rennwagen aus Ingolstadt eingesetzt. Somit geht eine große Ära im Sportwagen-Sport zu Ende.

«Es wird ein ganz besonderes Rennen, da es nach einem langen gemeinsamen Kapitel mein letztes mit dem Team WRT sein wird. Ich fühle mich ziemlich emotional, um ehrlich zu sein», erklärt Nico Müller, der ebenfalls Audi verlässt und 2023 in der FIA WEC das Hypercar von Peugeot fährt. «WRT war eines der besten Teams, für das ich in meiner Karriere gefahren bin. Ich habe mit ihnen meinen ersten großen Sieg mit Audi gefeiert - die 24 Stunden auf dem Nürburgring im Jahr 2015. Sie haben mir sicherlich sehr geholfen, dorthin zu gelangen, wo ich heute bin. Ich werde das letzte zusammen mit Fred und Vale zu schätzen wissen und es mit einem großartigen Ergebnis noch spezieller machen.»

Auch Valentino Rossi freut sich auf den Saisonabschluss. «Wir haben das letzte Rennen der Saison erreicht, das bei jedem Wettbewerb immer ein besonderes und sehr wichtiges ist», meint er. «Ich freue mich sehr, nach Catalunya zu fahren. Die Strecke war im Motorradsport einer meiner Favoriten. Wir haben dort im Winter Tests absolviert. Das Auto hat sich gut angefühlt und wir hatten eine gute Pace. Das Rennen zählt zum Endurance Cup mit einem 3-Stunden-Format. Zusammen mit Fred und Nico hat das bislang gut geklappt. Wir sind bereit, das Maximum zu geben, um ein starkes Ergebnis zu erzielen.»

Der Zeitplan ist für Rossi an diesem Wochenende recht kompakt. Das freie Training startet am Samstag (1. Oktober 2022) um 9:00 Uhr. Danach gibt es um 13:40 Uhr das Pre-Qualifying. Die Qualifikation ist dann für Sonntag (2. Oktober 2022) um 9:00 Uhr angesetzt. Das Rennen startet am Sonntagnachmittag um 15:00 Uhr.