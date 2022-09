Maverick Viñales (Aprilia): «Das ist unsere Mission» 29.09.2022 - 17:02 Von Simon Patterson

© Gold & Goose Maverick Viñales fühlt sich unter allen Bedingungen mit der Aprilia wohl

Am kommenden Wochenende steht für Maverick Viñales der Thailand-GP an. Der Aprilia-Werkspilot weiß, dass die Strecke in Buriram keine Schlechte für die RS-GP ist, doch wie verhält sich das Wetter?