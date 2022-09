Starke Schmerzen: Muss Cal Crutchlow aufgeben?

Der erste Tag beim Thailand-GP verlief für Cal Crutchlow beinahe traumhaft, doch kurz vor dem Ende der zweiten MotoGP-Session stürzte der Yamaha-Fahrer schlimm. Anschließend ließ er sich ärztlich untersuchen.

Cal Crutchlow (WithU RNF Yamaha) kratzte am Freitag in Buriram in den freien Trainings an den Top-10 der MotoGP-Klasse. Der Engländer kam im FP1 als Elfter zurück in die Box, nur 0,3 Sekunden hinter Spitzenreiter Marc Márquez. Auch in der zweiten Session fuhr er lange um die ersten zehn Plätze, doch ein übler Highsider am Ende zerstörte die Träume einer Zeitenverbesserung.

Crutchlow schlug in Kurve 7 auf dem Chang International Circuit hart auf dem Boden auf, seine Yamaha M1 rempelte ihn sogar noch am Rücken an. Schmerzverzerrt humpelte der 36-Jährige von der Unfallstelle davon, um direkt zu den Ärzten zu gelangen.

«Natürlich war das heute kein optimaler Tag. Den Tag habe ich beendet mit einer Röntgenaufnahme meines rechten Knöchels. Diesen Knöchel habe ich mir vor ein paar Jahren gebrochen. Aktuell habe ich starke Schmerzen in diesem Knochen, die Aufnahmen zeigen keine Fraktur, aber das kann auch durch die vorhandene Schwellung kommen», berichtete der Engländer am Nachmittag.

Crutchlow zertrümmerte sich 2018 in Phillip Island seinen rechten Knöchel bei einem Sturz. «Es scheint ein wenig neben der damals gebrochenen Stelle zu sein, deshalb müssen wir jetzt bestmöglich zur Ruhe kommen und den Knöchel mit Eis kühlen», ärgerte sich der Dovi-Ersatzmann. «Wir werden dann sehen, wie es aussieht.»

«Auf dem Motorrad habe ich mich sehr gut gefühlt. Als ich im ersten Training auf Zeitenjagd ging, habe ich einen Fehler gemacht, ohne diesen wären wir in den Top-10 gewesen. Am Nachmittag, da gibt es keine Entschuldigung, habe ich es gleich auf die Rundenzeit angelegt. Ich hatte leider dann zu viel Schräglage bei zu viel Gas, das kann passieren, wenn du ein MotoGP-Bike am Limit bewegst», schilderte der dreifache MotoGP-Laufsieger.

«Ich fühlte mich gut, meine Pace ist wirklich stark. Ich wäre in der Lage, auch an diesem Wochenende um eine gute Position zu kämpfen. Leider müssen wir jetzt abwarten, wie stark die Verletzungen wirklich sind. Auch meine Ellbogen und mein Rücken schmerzen, eigentlich der ganze Körper», so Crutchlow, der mit Position 12 und 0,6 Sekunden Rückstand auf Johann Zarco (Ducati) in den zweiten Tag in Thailand starten wird, sofern er fit ist.

Letztendlich fügte er noch hinzu: «Ich hatte vor dem Highsider einen kleinen Sturz, weil wir eine neue 355-mm-Bremsscheibe verbaut hatten, um sie zu testen. Als ich den Bremshebel in der Kurve löste, lagen die Bremsklötze leider noch leicht an der Scheibe an. Ich wusste sofort, was los war. Das Team hat gut gearbeitet.»

MotoGP, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (30.9.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marc Márquez, Honda, + 0,242

5. Quartararo, Yamaha, + 0,274

6. Miller, Ducati, + 0,307

7. Marini, Ducati, + 0,313

8. Oliveira, KTM, + 0,327

9. Rins, Suzuki, + 0,360

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,484

11. Bastianini, Ducati, + 0,509

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,600

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

14. Bezzzecchi, Ducati, + 0,683

15. Viñales, Aprilia, + 0,715

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,723

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,726

18. Brad Binder, KTM, + 0,778

19. Alex Márquez, Honda, + 0,832

20. Gardner, KTM, + 1,044

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

23. Nagashima, Honda, + 1,646

24. Petrucci, Suzuki, + 2,425

MotoGP-Ergebnis FP2, Buriram:

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marini, Ducati, + 0,313

5. Oliveira, KTM, + 0,327

6. Marc Márquez, Honda, + 0,433

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

8. Quartararo, Yamaha, + 0,680

9. Bastianini, Ducati, + 0,682

10. Bezzzecchi, Ducati, + 0,683

11. Viñales, Aprilia, + 0,715

12. Rins, Suzuki, + 0,807

13. Brad Binder, KTM, + 0,821

14. Alex Márquez, Honda, + 0,832

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,874

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,896

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,027

18. Miller, Ducati, + 1,049

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,370

22. Nagashima, Honda, + 1,646

23. Gardner, KTM, + 1,685

24. Petrucci, Suzuki, + 2,609

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram:

1. Marc Márquez, Honda, 1:30,523 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,032 sec

3. Miller, Ducati, + 0,065

4. Marini, Ducati, + 0,098

5. Rins, Suzuki, + 0,118

6. Bagnaia, Ducati, + 0,223

7. Oliveira, KTM, + 0,233

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,242

9. Bastianini, Ducati, + 0,267

10. Martin, Ducati, + 0,319

11. Crutchlow, Yamaha, + 0,358

12. Zarco, Ducati, + 0,462

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

14. Pol Espargaró, Honda + 0,484

15. Brad Binder, KTM, + 0,536

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,564

17. Viñales, Aprilia, + 0,637

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,707

19. Gardner, KTM, + 0,802

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,028

21. Alex Márquez, Honda, + 1,132

22. Petrucci, Suzuki, + 2,183

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,426

24. Nagashima, Honda, + 2,550