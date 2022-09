Franco Morbidelli (10.): Fahrstil komplett verändert

Franco Morbidelli erreichte mit dem Top-10-Ergebnis am Freitag in Buriram ein erstes Ziel für den Thailand-GP und fühlt sich auf der aktuellen Yamaha M1 immer wohler. «Es ist ermutigend», betonte er.

«Es war ein positiver Tag, wir haben es in die Top-10 geschafft, was immer das Ziel ist. Wir haben dieses Ziel heute erreicht, wenn auch genau an der Grenze, weil wir auf P10 liegen», fasste Franco Morbidelli seinen Freitag in Buriram zusammen. «Es wird wichtig, morgen zuzulegen, um die Top-10 abzusichern.»

«Auch von der Pace her war das Gefühl recht ordentlich», ergänzte der Yamaha-Werksfahrer. «Auf Zeitenjagd war die Performance am Nachmittag leider nicht vorhanden. Ich hatte kein gutes Gefühl mit den Reifen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Dennoch war es ein guter Freitag», bekräftigte der Vizeweltmeister von 2020.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Buriram © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró und Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin Zurück Weiter

Große Veränderungen haben Morbidelli und seine Crew nicht vorgenommen, es sei vielmehr eine Fortsetzung des bereits eingeschlagenen Weges. «Ich war auch schon in Japan recht schnell, aber ich habe keine zweite Zeitenjagd am Freitag zusammengebracht, wegen der zwei gelben Flaggen, und von da an ist unser Wochenende bergab gegangen», erinnerte der Italiener mit brasilianischen Wurzeln. «Ich würde sagen, ich gehe auf dem Weg weiter, den ich in Österreich eingeschlagen habe. Ich bleibe auf dem Weg und versuche einfach weiterhin, es herauszuquetschen und herauszuquetschen.»

«Ich glaube und ich fühle, dass sich die Performance und der Level verbessern. Es ist noch kein Top-Level, wir müssen hier und dort noch nachbessern, aber wir kommen näher», hielt «Franky» fest. «Es ist richtig ermutigend. Es war aber auch an der Zeit dafür. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich selbst verändert und für dieses Motorrad wirklich ein ‚Reset‘ vorgenommen habe. Jetzt scheinen sich aber gute Signale zu zeigen.»

Der 27-jährige Rossi-Schüler hat seine Fahrweise im Vergleich zum Saisonbeginn also angepasst? «Ja, komplett verändert», bestätigte Morbidelli. «Ich fahre jetzt viel aggressiver. Denn diese Yamaha erfordert einen aggressiveren Stil.»

MotoGP, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (30.9.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marc Márquez, Honda, + 0,242

5. Quartararo, Yamaha, + 0,274

6. Miller, Ducati, + 0,307

7. Marini, Ducati, + 0,313

8. Oliveira, KTM, + 0,327

9. Rins, Suzuki, + 0,360

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,484

11. Bastianini, Ducati, + 0,509

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,600

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,683

15. Viñales, Aprilia, + 0,715

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,723

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,726

18. Brad Binder, KTM, + 0,778

19. Alex Márquez, Honda, + 0,832

20. Gardner, KTM, + 1,044

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

23. Nagashima, Honda, + 1,646

24. Petrucci, Suzuki, + 2,425

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram:

1. Marc Márquez, Honda, 1:30,523 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,032 sec

3. Miller, Ducati, + 0,065

4. Marini, Ducati, + 0,098

5. Rins, Suzuki, + 0,118

6. Bagnaia, Ducati, + 0,223

7. Oliveira, KTM, + 0,233

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,242

9. Bastianini, Ducati, + 0,267

10. Martin, Ducati, + 0,319

11. Crutchlow, Yamaha, + 0,358

12. Zarco, Ducati, + 0,462

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

14. Pol Espargaró, Honda + 0,484

15. Brad Binder, KTM, + 0,536

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,564

17. Viñales, Aprilia, + 0,637

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,707

19. Gardner, KTM, + 0,802

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,028

21. Alex Márquez, Honda, + 1,132

22. Petrucci, Suzuki, + 2,183

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,426

24. Nagashima, Honda, + 2,550