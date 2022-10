Jorge Martin: «Ducati-Dominanz durch schnelle Fahrer»

Prima-Pramac-Ducati-Fahrer Jorge Martin fuhr am Samstag in Buriram auf den zweiten Startplatz. Der Spanier machte einen Fehler auf seiner schnellsten Runde, im Rennen möchte er aber mehr.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) holte sich am Samstag im MotoGP-Qualifying in Buriram überraschend die Pole-Position. Der Italiener fuhr mit einer Zeit von 1:29,671 min einen neuen All-Time-Lap-Record. Doch nur 0,021 Sekunden hinter ihm landete Jorge Martin aus dem Pramac-Team.

Martin, der in der Vorwoche beim Japan-GP noch einen Podestplatz feierte, schilderte im Anschluss, wie schwierig das Qualifying wirklich war. «Unser Ziel an diesem Tag war es, in der ersten Startreihe zu stehen. Unsere Pace ist gut und ich glaube, ich bin einer der Protagonisten am Sonntag. Leider habe ich auf meiner schnellsten Runde einen Fehler gemacht. Dann habe ich es noch mal versucht, aber es ist niemals einfach mit einem drei Runden alten Reifen konkurrenzfähig zu sein», sagte der Spanier in der Pressekonferenz. «Ich habe mein Bestes gegeben - 100 Prozent. Hier zu stehen ist gut, ich bin glücklich.»

Martin hat in der Meisterschaft keine Chance mehr, kann er am Sonntag frei fahren? «Ja genau, im Rennen kann ich Risiko gehen. Der Start und die ersten beiden Runden werden sehr interessant», sagte der Ducati-Fahrer. «Ich möchte meine Chancen nutzen, ein Sieg ist sehr wichtig für mich, aber mit einem Podium wäre ich auch zufrieden. Viele Ducati-Fahrer und auch Fabio und Marc werden stark sein. Wir müssen uns nur noch für einen guten Hinterreifen entscheiden.»

«Ich denke, maximal drei oder vier Fahrer können an der Spitze davon fahren», betonte der 24-Jährige. «Bei den Temperaturen ist es aber ein Problem, wenn man hinter anderen Fahrern feststeckt. Es könnte sein, dass wir bis zum Ende einen Kampf auf der Strecke sehen.»

In die Top-10 fuhren am Samstag im Qualifying sieben Ducati-Jungs. Wieso ist Ducati auf der Strecke in Thailand so stark? «Ich denke, es geht hier mehr um die Fahrer. Alle Bikes sind sehr identisch, natürlich haben wir eine gute Bremsstabilität, aber es sind eher die schnellen Fahrer, die den Unterschied machen», sagte Martin überzeugt.

MotoGP-Ergebnis Q2, Buriram (1.10.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:29,671 min

2. Martin, Ducati, 1:29,692 min, + 0,021 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:29,775, + 0,104

4. Quartararo, Yamaha, 1:29,909, + 0,238

5. Zarco, Ducati, 1:29,963, + 0,292

6. Bastianini, Ducati, 1:29,988, + 0,317

7. Miller, Ducati, 1:30,106, + 0,435

8. Marc Márquez, Honda, 1:30,133, + 0,462

9. Marini, Ducati, 1:30,214, + 0,543

10. Rins, Suzuki, 1:30,337, + 0,666

11. Oliveira, KTM, 1:30,485, + 0,814

12. Brad Binder, KTM, 1:30,542, + 0,871



Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,202 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:30,528

15. Crutchlow, Yamaha, 1:30,542

16. Fernández, KTM, 1:30,566

17. Viñales, Aprilia, 1:30,578

18. Gardner, KTM, 1:30,602

19. Pol Espargaró, Honda, 1:30,641

20. Alex Márquez, Honda, 1:30,692

21. Di Giannantonio, Ducati, 1:30,794

22. Nagashima, Honda, 1:31,331

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:31,356

24. Petrucci, Suzuki, 1:31,604