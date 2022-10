Pecco Bagnaia: «Jack ist mein Freund, Enea aber auch»

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia fuhr am Sonntag in Buriram im MotoGP-Rennen auf den dritten Platz. Obwohl er letzte Woche im Regen in Japan noch viele Probleme hatte, nutzte er die Chance, um im WM-Kampf zurück zu sein.

Ducati-Star Pecco Bagnaia sicherte am Sonntag in Buriram den dritten Platz im MotoGP-Rennen ab, wodurch er sich in der Gesamtwertung der «premier class» bis auf zwei Punkte an den WM-Führenden Fabio Quarataro aus dem Yamaha-Werksteam ran robbte. Der Italiener kam 1,9 Sekunden hinter Sieger Miguel Oliveira (Red Bull-KTM) ins Ziel, gegen Johann Zarco und Marc Márquez konnte er sich erfolgreich verteidigen.

Wie verlief der Sonntag für den Ducati-Werkspiloten in Thailand? «Ehrlich gesagt, war ich nicht glücklich. Am Morgen haben wir im Warm-up versucht, den richtigen Hinterreifen für das trockene Rennen herauszusuchen. Alles lief perfekt, ich war in der Lage, eine gute Pace zu fahren. Es war eines der besten Warm-ups in meinem Leben», erklärte Pecco nach dem Rennen.

«Als ich dann gesehen habe, dass es nach dem Moto3-Rennen anfing zu regnen, nicht ein wenig, sondern extrem viel, war ich ein wenig niedergeschlagen», gab der Italiener zu. «Ich hatte das Glück, das Jack zu mir kam und mit mir über vieles gesprochen hat. Er gab mir einige Tipps. Er ist ein wirklicher Teamkollege. Es wird schwierig, so etwas noch einmal zu erleben. Ich hoffe, dass es mit Enea im nächsten Jahr auch so laufen wird.»

Der 25-Jährige lobte seinen Teamkollegen Jack Miller, der Platz 2 erreichte, in höchsten Tönen. «Jack ist mein Freund, Enea auch. Aber ich habe wirklich eine gute Bindung zu Jack, wir kennen uns sehr gut. Es war komisch, dass ich in Japan und Indonesien so langsam im Nassen war. Normalerweise bin ich nicht so langsam, ich bin zwar nicht der Beste, aber auch nicht so langsam. Der Speed in diesem Rennen ist ein Ergebnis des Ärgers aus Japan», sagte Bagnaia im Interview.

Was sagte Jack vor dem Rennen zu Pecco? «Mehr oder weniger sagt er mir, dass ich im Nassen mehr an mich selbst glauben soll», berichtete der WM-Zweite mit einem Lächeln.

In der zweiten Rennhälfte kam es zum Zweikampf mit Marc Márquez, der sogar einmal an Pecco vorbei kam, die Linie aber nicht halten konnte. Wie verlief der Kampf mit dem achtfachen Weltmeister? «Ich habe nur versucht, vor ihm zu bleiben. Ich wollte den Rückstand zu den Führenden schließen, das war wirklich schwierig, denn im letzten Teil des Rennens war der Vorderreifen am Ende. Das Vorderrad blockierte sehr oft. Wir hatten einen Kampf wie in Aragón, denn er versuchte mich zu überholen», so der Italiener. «Auch Zarco pushte sehr hart, aber ich war stark auf der Bremse, deshalb machte ich ihnen das Überholen nicht einfach.»

In zwei Wochen geht es auf Phillip Island in das drittletzte Wochenende der Saison. Steigt die Vorfreude beim Moto2-Weltmeister von 2018. «Es wird sehr wichtig sein, in Australien konkurrenzfähig zu sein. Es wird aber nicht einfach, denn das Wetter um diese Jahreszeit ist meist sehr durchwachsen in Australien. Dennoch freue ich mich sehr darauf, dort zu fahren. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ich fühle, dass wir dort gut abschneiden können», so Bagnaia.

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)



MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.