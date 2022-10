Alex Rins: «Nicht großartig, aber Gefühl zurück»

Das 17. MotoGP-Saisonrennen verlief aus der Sicht von Alex Rins nicht schlecht, denn er fand sich auf seiner Suzuki GSX-RR gut zurecht. Am Ende sprang beim Thailand-GP trotzdem nur der zwölfte Platz heraus.

Am Samstag kämpfte sich Alex Rins auf Startplatz 10 für das Rennen der MotoGP-Klasse in Buriram. Weil am Sonntag der Regen dazu kam, wurde es jedoch für alle schwieriger, denn bis dahin liefen alle Sessions an diesem Wochenende auf dem Chang International Circuit im Trockenen ab.

Dennoch schaffte es der 26-Jährige aus Spanien am Sonntag im Rennen über 25 Runden auf den zwölften Platz. Auf Sieger Miguel Oliveira (Red Bull-KTM) verlor der Suzuki-Star am Ende 19,6 Sekunden. «Wir haben vier Punkte für Position 12 geholt. Das ist kein großartiges Ergebnis, aber das Gefühl war zurück», schilderte Rins im Interview im Anschluss an den GP. «In Japan war ich Letzter oder Vorletzter in jeder Session im Nassen. An diesem Tag war es viel besser.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira © Gold & Goose Miller, Oliveira, Bagnaia © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira Zurück Weiter

«Es ist schwierig, einen Kompromiss beim Set-up des Bikes zu finden, ohne eine Runde im Nassen gehabt zu haben», so der WM-Elfte. «Die Bedingungen waren etwas trickreich. Besonders die ersten zehn oder zwölf Runden hatten wir es nicht einfach zwischen den Kurven 1 und 3. Auch der Ausgang zu Kurve 4 war sehr nass. Beide Geraden waren schlimm.»

Wie ging er in der Anfangsphase vor, als die Bedingungen noch sehr schwierig waren. «Ich musste mich komplett aufrecht setzen, weil ich nichts gesehen habe auf den Geraden. Dass wir überhaupt gestartet sind, war etwas über dem Limit», übte der Suzuki-Fahrer Kritik an den Verantwortlichen aus.

Hatte Rins Probleme mit dem Reifendruck im Rennen? «Nein, der Druck passte die ganze Zeit», betonte er abschließend.

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)



MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.