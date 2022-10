Maverick Viñales: «Normalerweise nicht gut im Regen»

Für Aprilia-Pilot Maverick Viñales wendete sich am Sonntag das Blatt zum Guten, denn nach einem katastrophalen Wochenende in Thailand konnte er im verregneten Rennen am Sonntag mit Leistung glänzen.

Maverick Viñales beendete das 25-Runden-Rennen am Sonntag in Buriram auf dem starken siebten Rang. Der Spanier hatte am gesamten Wochenende Probleme im Trockenen auf seiner RS-GP von Aprilia, doch weil der Regen am Sonntag die Voraussetzungen völlig auf den Kopf stellte, kam er mit einem blauen Auge davon.

Nach Startplatz 17 fuhr Viñales Stück für Stück nach vorne. Am Ende des Rennens auf dem Chang International Circuit schaffte es der Spanier noch an Honda-Pilot Alex Márquez vorbei, sodass er am Ende den siebten Rang nach Hause brachte.

«Ich habe mich gut gefühlt auf dem Motorrad. Hier in Thailand sogar etwas besser als in Japan im Regen vor einer Woche», berichtete der WM-Zehnte. «Ich kann die Qualitäten des Bikes langsam nutzen. Was sehr interessant für uns ist, ist der Fakt, dass ich im Nassen nicht die Probleme habe, wie ich sie im Trockenen haben. Beispielsweise funktioniert das Einlenken deutlich besser. Wir müssen daraus lernen und es verstehen.»

Der 27-Jährige fügte anschließend zufrieden hinzu: «Wir hatten an diesem Tag Glück, dass es regnete, obwohl ich im Warm-up gut gearbeitet habe und einen guten Rhythmus hatte. Aber ich wäre nicht stark genug gewesen, um so ein Ergebnis zu erzielen. Wären wir vorne gestartet, hätten wir ein Top-5-Ergebnis erzielen können. Das wäre ein sehr gutes Ergebnis gewesen.»

«Für mich ist es wichtig, das vertrauen im Regen zu spüren, denn normalerweise war ich nicht gut im Regen. Mit diesem Motorrad kann ich sehr stark sein», lautete das Fazit nach dem 17. Saisonrennen in Buriram.

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.