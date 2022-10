Nakagami fehlt auch in Australien, Nagashima bleibt

Nach einer Kontrolle am Montagmorgen steht fest: LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami verpasst nach Buriram auch den Grand Prix auf Phillip Island. Deshalb absolviert Tetsuta Nagashima ein weiteres MotoGP-Wochenende.

Der Crash im Aragón-GP hat eine längere Zwangspause zur Folge, als ursprünglich angenommen: Takaaki Nakagami befindet sich zwar auf dem Weg der Besserung, bekam aber noch zwei Wochen Ruhe verordnet. Deswegen wird wie schon in Buriram auch auf Phillip Island wieder Tetsuta Nagashima auf seiner LCR-Honda sitzen. Der HRC-Testfahrer absolvierte beim Japan-GP bereits einen Wildcard-Einsatz (mit Sturz im Rennen) und beendete das Regenrennen in Thailand auf Rang 22.

Zur Erinnerung: Seinen Heim-GP in Motegi hatte Nakagami wenige Tage nach der ersten OP am Ringfinger und am kleinen Finger der rechten Hand zwar eisern durchgestanden, anschließend musste der 30-jährige Japaner in seiner Heimat aber ein zweites Mal operiert werden.

Beim Eingriff am 30. September wurde eine Hauttransplantation vorgenommen, teilte das LCR Honda Idemitsu Team nun mit, anschließend habe «Taka» mehrere Tage im Chiba University Hospital verbracht.

«Nach dem Japan-GP unterzog ich mich einer weiteren Operation an meinen Fingern und es geht von Tag zu Tag besser, allerdings ist es immer noch ein bisschen schwierig, einige Dinge zu greifen», schilderte Nakagami seine Verfassung zehn Tage nach dem Eingriff. «Ich fühle mich gut, ich habe keine Schmerzen, aber der Arzt empfahl mir, mich noch mindestens zwei Wochen auszuruhen, was bedeutet, dass ich den Australien-GP verpassen werde.»

Der LCR-Honda-Pilot hofft nun auf ein Comeback in Sepang (21. bis 23. Oktober): «Nächsten Montag habe ich einen weiteren medizinischen Check, um die Nähte zu entfernen, dann werden wir auch entscheiden, ob ich in Malaysia das Rennen fahren kann. In der Zwischenzeit wünsche ich Nagashima und meinem Team das Beste für Phillip Island.»