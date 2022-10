Pol Espargaró glaubt an Erfolg: «Kenne mich hier aus»

Für Honda-Pilot Pol Espargaró geht es am Wochenende auf Phillip Island in das drittletzte MotoGP-Rennen der Saison. Der Spanier glaubt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung überzeugen kann.

Pol Espargaró holte 2022 in zehn MotoGP-Rennen Punkte. Der Honda-Werksfahrer fuhr beim Saisonstart in Katar auf das Podium, anschließend kam er aber nicht mehr über den neunten Platz hinaus. Auch durch verletzungsbedingte Pausen, er verpasste zum Beispiel den GP in Assen, entwickelte sich seine Saison zum Albtraum ohne weitere Erfolgserlebnisse.

Zum Ende der Saison möchte der Moto2-Weltmeister von 2013 noch einige Highlights für das Repsol Honda Team erreichen, bevor er im kommenden Jahr für GASGAS im Tech3-Team unterwegs sein wird. Phillip Island kommt dem Routinier somit sehr gelegen.

«Selbst mit den vielen Wechseln im Wetter ist Phillip Island ein Ort, den ich sehr mag», berichtete Pol im Interview am Donnerstag. «Ich liebe diesen Ort, das Streckenlayout und die Umgebung. Ich bin einfach begeistert.»

Wie schätzt der 31-Jährige seine Chancen beim Australien-GP ein? «In der Vergangenheit war ich sehr schnell auf dieser Strecke, aber nach einigen Jahren Pause müssen wir schauen, wie sich die Strecke verändert hat. Vielleicht gibt es neue Wellen oder der Asphalt hat sich verändert. Natürlich müssen wir auch sehen, wie das neue Bike auf diese Gegebenheiten reagiert», betonte Pol Espargaró. «Ich bin zuvor noch nie mit der Honda hier gefahren.»

«Viele Fahrer im Feld sind hier Rookies, denn sie waren noch nie hier», fügte der Honda-Werkspilot hinzu. «Es ist eine schnelle Strecke, wo du schnell unter Stress stehst mit dem Wind und den Reifentemperaturen. Es ist ein Ort, für den du Zeit benötigst, um dich daran zu gewöhnen. Ich kenne mich hier aus, das spielt mir natürlich in die Karten. Erfahrung macht manchmal den Unterschied.»

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.