Pecco Bagnaia: «Werde die gleiche Strategie wählen»

Der WM-Zweite Pecco Bagnaia hatte am Freitag auf Phillip Island alle Hände voll zu tun, denn in beiden MotoGP-Trainings kämpfte er zunächst mit Schwierigkeiten. Dennoch war er am Ende zufrieden.

Auf seinen Markenkollegen Johann Zarco, der am Freitag mit 1:29,475 min die Bestzeit fuhr, verlor Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia 0,363 Sekunden. Auch hinter seinen beiden WM-Kontrahenten Fabio Quartararo (4./Yamaha) und Aleix Espargaró (7./Aprilia) bliebt der Italiener zurück. Doch im Interview gab er zu, dass er in der schnellsten Runde einen Fehler machte.

Bagnaia sagte: «Es war nicht einfach. Im FP1 habe ich am Anfang starke Probleme mit dem Wind gehabt. Anschließend haben wir etwas verändert, was mir sehr stark geholfen hat. Im zweiten und dritten Run konnte ich meine Pace deutlich verbessern. Das machte mich recht glücklich.»

«Am Nachmittag war der Wind noch schlimmer. Aufgrund des Settings oder meines Fahrstils hatte ich viele Schwierigkeiten. Wir haben dann einen weiteren Schritt gemacht, der mir am Kurvenausgang geholfen hat. Unsere Pace war nicht schlecht», betonte der 25-Jährige am Freitagnachmittag. «Leider habe ich bei der Zeitenjagd keine gute Runde hinbekommen. In Sektor 1 und 3 bin ich weit zurück, in den Sektoren 2 und 4 bin ich sehr stark. Wir wissen schon, wo wir uns verbessern müssen. Mit dem Gefühl im letzten Teil des zweiten Trainings, vor der Zeitenjagd, bin ich sehr zufrieden.»

Wie sieht die weitere Herangehensweise beim Australien-GP für Pecco aus? «Es wird auf jeden Fall am Samstag windig. Aber wir wissen jetzt, wie wir auch mit starkem Wind stark sein können. In diesem Land ist es leider sehr schwierig, das Wetter vorauszusagen. Am Mittag hat es auch viel geregnet, aber im FP2 war es wieder komplett trocken. Ich bin sehr glücklich mit der Arbeit, die wir machen, denn ich hatte in beiden Trainings zu Beginn Probleme, aber wir haben uns jeweils stark verbessert», berichtete der Ducati-Star, der in diesem Jahr bereits sechs Rennen gewonnen hat.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende auf Phillip Island © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Casey Stoner © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Die Strecke © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

Muss Bagnaia viel Risiko eingehen, um Quartararo zu bedrängen? «Ich muss riskieren, genauso wie er. Alle müssen was riskieren, weil es sehr wichtig ist, vorne zu sein. Diese zwei Rennen sind nicht die Besten für unser Motorrad, aber wir haben bereits bewiesen, dass wir auf Strecken schnell sein können, auf denen wir letztes Jahr langsam waren», stellte er klar. «Ich werde hier auf jeden Fall mit der gleichen Strategie wie in den letzten Rennen herangehen. Pushen und das Bestmögliche herausholen, dabei nicht an die Meisterschaft denken.»

«Weil die Strecke kurz und sehr schnell ist, ist es normal, dass die Rundenzeiten so eng zusammen sind. Auch die Pace der schnellsten Fahrer ist sehr eng, aber auf dieser Piste kommt es auf die Konstanz an», antwortete Bagnaia auf die Frage, warum die Zeiten so eng zusammen liegen.

Und wie schaut die Reifenwahl aus? Konnte sich der Dritte aus Buriram bereits für eine Mischung entscheiden? «Wir haben an diesem Tag mit dem Medium-Hinterreifen gearbeitet, weil die Bedingungen in den Trainings etwas unterschiedlich waren. Am Samstag werden wir vielleicht den harten Reifen testen und einige Runden auf dem gebrauchten weichen Reifen zurücklegen», so Bagnaia. «Ich glaube allerdings, dass der Medium ein guter Reifen für das Rennen sein könnte. Aber Alex Rins war auch mit dem harten Reifen konkurrenzfähig.»

MotoGP-Ergebnis FP2, Phillip Island (14.10.):

1. Zarco, Ducati, 1:29,475 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,038 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,052

4. Quartararo, Yamaha, + 0,139

5. Viñales, Aprilia, + 0,270

6. Marc Márquez, Honda, + 0,300

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,357

8. Bagnaia, Ducati, + 0,363

9. Bastianini, Ducati, + 0,374

10. Martin, Ducati, + 0,406

11. Oliveira, KTM, + 0,448

12. Mir, Suzuki, + 0,469

13. Miller, Ducati, + 0,546

14. Alex Márquez, Honda, + 0,613

15. Brad Binder, KTM, + 0,624

16. Rins, Suzuki, + 0,663

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,683

18. Crutchlow, Yamaha, + 0,731

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,144

20. Marini, Ducati, + 1,250

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,366

22. Gardner, KTM, + 1,465

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,603

24. Nagashima, Honda, + 2,102

MotoGP-Ergebnis FP1, Phillip Island:

1. Zarco, Ducati, 1:30,368 min

2. Miller, Ducati,+ 0,091 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 0,125

4. Rins, Suzuki, + 0,143

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

6. Bastianini, Ducati, + 0,422

7. Marc Márquez, Honda, + 0,529

8. Bagnaia, Ducati, + 0,709

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,798

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,826

12. Quartararo, Yamaha, + 0,827

13. Martin, Ducati, + 1,051

14. Viñales, Aprilia, + 1,068

15. Mir, Suzuki, + 1,163

16. Darryn Binder, Yamaha, + 1,332

17. Crutchlow, Yamaha, + 1,500

18. Oliveira, KTM, + 1,582

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,810

20. Gardner, KTM + 1,839

21. Brad Binder, KTM, + 2,198

22. Marini, Ducati, + 2,463

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,579

24. Nagashima, Honda, + 4,069