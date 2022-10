Jorge Martin (7./Ducati): «Es ist die einzige Chance»

Polesetter Jorge Martin beendete das MotoGP-Rennen auf Phillip Island auf Platz 7. Der Ducati-Fahrer führte bis zur Halbzeit, konnte dann allerdings nicht mehr angreifen. In Zukunft will er das ändern.

Jorge Martin kam im MotoGP-Lauf auf Phillip Island mit nur 0,8 Sekunden Rückstand auf Sieger Alex Rins (Suzuki) ins Ziel, dennoch war der Spanier unzufrieden. Weniger als eine Sekunde lag der Ducati-Fahrer nach 27 Runden zurück, das brachte allerdings nur neun Punkte und Platz 7.

War Martin am Sonntag nicht schnell genug? «Ich war Erster, also kann es nicht so langsam gewesen sein. Im ersten Teil des Rennens habe ich meine Reifen geschont. Als ich begann zu attackieren, wurde ich von Alex Rins überholt, der sehr schnell war», schilderte der 24-Jährige nach dem GP. «Ich konnte das ganze Rennen in der Spitzengruppe mitfahren, der Speed war da, aber mir fehlten die Bremspunkte. Mir fehlte das Vertrauen, um noch härter zu bremsen.»

«Wenn du in so einem Rennen nicht überholst, dann wirst du überholt», stellte der Ducati-Fahrer aus dem Pramac-Team fest. «Deshalb bin ich am Ende 0,8 Sekunden hinter dem Sieger. Normalerweise bist du mit diesem Rückstand weiter vorne, aber ich hoffe, wir können das für Malaysia verbessern.»

«Das halbe Rennen war gut, ich hatte viel Grip, Marc und Rins hatten hingegen viele Slides. Sie haben trotzdem bis zum Ende kämpfen können. Wir müssen das analysieren, denn ich muss den Hinterreifen besser nutzen», betonte Martin. «Normalerweise schone ich den Reifen zu stark und ich beende das Rennen weiter hinten, obwohl ich den Reifen mehr nutzen hätte können. Ich muss gemeinsam mit dem Team daran arbeiten.»

Dennoch glaubt der WM-Neunte, dass ihm auch die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht haben könnte. «Ich konnte beobachten, dass alle Ducatis besser beschleunigten als mein Bike und das von Marini. Vielleicht liegt es am Motor? Wir müssen daran arbeiten und eine Lösung finden», so der Spanier.

Wie war es im Kampf gegen Marc Márquez? «Ich blieb ruhig, als Marc mich angriff, denn er hatte mich dreimal überholt und dabei weitgeschickt. Ich habe nicht nur einen Platz verloren, sondern gleich zwei. Das machte alles noch schwieriger. Das ist der Rennsport, ich muss noch aggressiver werden», suchte er Verbesserungspotenzial bei sich. «Es ist die einzige Chance, um den Sieg zu kämpfen.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.