Viñales (17.) ratlos: «Möchte niemanden kritisieren»

Maverick Viñales am Sonntag

Nach einem starken Beginn am Freitag und Samstag auf Phillip Island war Maverick Viñales für das 27-Runden-Rennen am Sonntag einer der Favoriten auf das MotoGP-Podium. Doch es sollte anders kommen.

Nach den drei kombinierten freien Trainings auf Phillip Island stand Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales auf Platz 9, im MotoGP-Qualifying fuhr der Spanier dann zu Position 12. Doch im Rennen zum Australien-GP gelang ihm am Sonntag nichts. Der 27-Jährige strandete auf Position 17 mit 22 Sekunden Rückstand auf Alex Rins (Suzuki), der den Sieg feierte.

Entsprechend ratlos wirkte Viñales nach dem Rennen. «Es ist schwierig, dieses Ergebnis zu verstehen. Am Samstag bin ich mit denselben Reifen tiefe 1.29er-Zeiten im Renn-Rhythmus gefahren. Im Rennen konnte ich nur eine 1:30er-Zeit fahren, ansonsten ein bis zwei Sekunden langsamer. Am Ende bin ich sogar 1:34 min gefahren», betonte der Spanier. «Ich war langsamer als die Moto2-Jungs.»

«Ich kann das nicht glauben. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir haben die Daten geprüft, aber das Bike ist dasselbe, die Einstellungen auch, trotzdem bin ich drei Sekunden langsamer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex Rins gewinnt das Rennen © Gold & Goose M. Márquez, Rins, Bagnaia © Gold & Goose Sieger Alex Rins Zurück Weiter

Gab es vielleicht ein Reifenproblem? Viñales: «Ich möchte niemanden kritisieren, denn am Ende schadet es nur mir selbst. Ich bevorzuge es, nicht darüber zu sprechen. Insgesamt müssen wir daraus lernen, denn das ist nicht unser Level.»

Fehlte der Grip am Hinterrad? «Ich war einfach nicht in der Lage, die Rundenzeiten zu fahren», lautete die Antwort des Aprilia-Fahrers. «Wir müssen es nun verstehen. Ich habe mir nach dem FP4 gesagt, dass ich auf das Podium fahren kann, weil ich so schnell war. Ich verstehe es einfach nicht.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.