Nach Australien-Sieg: Alex Rins auch in Sepang vorne?

Joan Mir kam am Sonntag nicht in die Punkteränge

Es war wohl der überraschendste Sieg der ganzen Saison: Alex Rins fuhr auf Phillip Island von Startplatz 10 mit seiner Suzuki zum GP-Sieg. Die Freude bei ihm und beim Team war riesig, doch nun steht der Malaysia-GP an.

Alex Rins arbeitete sich im MotoGP-Rennen auf Phillip Island von Startplatz 10 stetig nach vorne. Am Ende überholte er den lange Führenden Pecco Bagnaia (Ducati) und setzte sich in der letzten Runde gegen Honda-Ass Marc Márquez durch. Für Rins war es der vierte MotoGP-Sieg in seiner Karriere. Ein Lichtblick auf der tristen Abschiedstournee von Suzuki.

«Ich trage immer noch die Fröhlichkeit vom letzten Rennen in mir», erklärte der 26-Jährige vor dem Grand Prix in Sepang am Wochenende. «Es war eine Ehre, mit dem Team noch mal einen Sieg zu feiern nach einer sehr langen Zeit. Der Australien-GP wird in meinem Herzen bleiben.»

Rins, der 2023 für das LCR-Team auf Honda in der MotoGP starten wird, fügte hinzu: «Nun ist es aber an der Zeit, um nach Malaysia zu schauen. Sepang ist immer eine Herausforderung, besonders wenn es regnet. Da sich mein Bike gut anfühlt und ich mich stark fühle, bin ich voller Hoffnungen auf ein weiteres starkes Ergebnis am Sonntag.»

Teamkollege Joan Mir hatte auf Phillip Island auch eine gute Pace. Im Rennen bekam er jedoch Probleme mit seinen Reifen, nachdem ein Reifendruckprüfer defekt war und der Luftdruck in den Reifen deutlich zu hoch war. Mir geht trotzdem motiviert in seine beiden letzten Rennen für den japanischen Hersteller aus Hamamatsu.

«Ich möchte das letzte Wochenende schnell vergessen», stellte Mir klar. «Während ich sehr glücklich für das Team mit Alex’s Sieg war, entwickelte sich mein Rennen zu einem Desaster. Egal, diese Dinge passieren. Hoffentlich wird das nächste Rennen in Sepang viel geschmeidiger ablaufen.»

Doch der Spanier ist auf das Abenteuer in Sepang gespannt. «Mein Knöchel fühlt sich jeden Tag stärker an. Obwohl es eine sehr technische Strecke ist, bin ich sehr zuversichtlich, dass ich mich wohlfühlen kann, um ein gutes Ergebnis zu erreichen.»

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.