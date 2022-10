Maverick Viñales (Aprilia): «Wir haben es verstanden»

Das vergangene Wochenende in Australien lief für Maverick Viñales extrem enttäuschend ab. Nach dem MotoGP-Rennen war der Spanier beinahe sprachlos, doch jetzt fand er die passenden Worte zum Debakel.

Maverick Viñales kommt als WM-Elfter zum 19. MotoGP-Rennen der Saison in Sepang. Der Aprilia-Werksfahrer hat jedoch ein schwieriges Wochenende auf Phillip Island hinter sich, das nicht spurlos an ihm vorbeiging. Am Ende wurde er nur 17., die Gründe dafür verschwieg er bisher.

Am Donnerstag sprach «Top Gun» mit den Medien. «Wir müssen motiviert sein. Der Test im Winter war gut hier, aber wir müssen das Meiste aus dem Bike herausholen, nur dann können wir vorne sein. Es gab einige Dinge auf Phillip Island, die wir gelernt haben, besonders im FP4, als das Bike gut funktioniert hat», so der 27-Jährige. «Wir hatten den besten Rhythmus und haben das Training angeführt. Wir müssen das Bike wieder in diese Richtung bekommen.»

«Wir sind bereit, ich und das Team, wir lernen jeden Tag hinzu. Sie wissen, was ich benötige. Natürlich war das Ergebnis in Australien nicht so erwartet. Wir dachten, wir wären vorne. Aber es hilft uns, für die nächsten Rennen und für das nächste Jahr zu lernen. Leider waren wir nicht in der Lage, am Wochenende besser mit der Front zu arbeiten», spielte er auf die Probleme am Sonntag an. «Wir hätten dem Bereich mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Der Asphalt war heiß, der Wind aber sehr kalt. Deshalb war der Reifen kaputt.»

Hat Viñales die Geschehnisse verarbeitet und mittlerweile verstanden, was los war? «Wir haben es gut verstanden», antwortete der Aprilia-Pilot. «Mein Vorderreifen war zerstört, aber der Hinterreifen war nicht am Maximum. Wir haben gelernt, ein paar Dinge beim Set-up zu verändern. Es sollte uns bei den Reifen weiterbringen. Außerdem können wir vom Regen-Set-up lernen, denn das fühlte sich sogar im Trockenen gut an.»

Wie sieht Viñales den Kampf um die WM-Krone zwischen Teamkollege Aleix Espargaró, Pecco Bagnaia (Ducati) und Yamaha-Star Fabio Quartararo vor dem vorletzten Saisonrennen? Viñales eindeutig: «Nichts ist zu Ende, solange es noch Punkte gibt. Man muss sehr fokussiert bleiben, es ist ein sehr langer Trip. Es ist sehr anstrengend und alle sind sehr müde, ganz besonders, wenn du um den Titel kämpfst.»

«Hinzu kommt das Jetlag, und auch die Anstrengungen für die Mechaniker und Mitarbeiter. Deshalb müssen wir alle sehr konzentriert bleiben. Aleix hat noch eine Chance, aber Fabio und Pecco natürlich auch», betonte der Spanier. «Aus Sicht von Aprilia brauchen wir ein großartiges Wochenende.»

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.