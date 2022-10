Pol Espargaró & Oliveira: Macht Bagnaia den Sack zu?

Trauen Pol Espargaró und Miguel Oliveira dem Italiener Pecco Bagnaia die Titelentscheidung in Sepang zu? Die Antworten fallen überraschend aus; der Portugiese gibt sich sogar parteiisch.

Der 31-jährige Pol Espargaró rechnet damit, dass Pecco Bagnaia an diesem Wochenende die MotoGP-Fahrer-WM in Sepang für Ducati entscheiden könnte. «Das ist ein Schauplatz, auf dem Pecco gute Chancen hat, den Weltmeistertitel sicherzustellen. Vor allem, weil wir alle wissen, das ist eine Top-Speed-Strecke. Zudem hat Ducati bei den letzten WM-Läufen darauf hingearbeitet, den Titel nicht mehr entwischen zu lassen. Sie haben Rennen gewonnen, Pecco war immer vorne, aber die Ducati-Kollegen haben ihn zuletzt nicht über Gebühr belästigt. das ist normal ich habe Verständnis dafür. Wenn ich Besitzer eines Motorradwerksteams wäre, würde ich genau so handeln.»

«Der Samstag wird hier sehr ausschlaggebend sein. Ich weiß, dass viele Ducati um Pecco herumschwirren und ihn gut beschützen werden», erklärte Pol Espargaró. «Sepang ist ein geeigneter Platz für den Titelgewinn von Ducati.»

Red Bull-KTM-Werkspilot Miguel Oliveira hat 2018 gegen Pecco Bagnaia um den Moto2-Titel gekämpft, den der Italiener dann in Malaysia sicherstellte.

Der Portugiese macht jetzt kein Geheimnis daraus, dass er für Fabio Quartararo den Daumen drückt und seine Sympathien dem Franzosen auf der Yamaha gelten.

«Ich kann nicht behaupten, Pecco hat den Titelgewinn unter Kontrolle. Aber die Wetten und die Möglichkeiten sprechen deutlich für ihn. Fabio hingegen hat in den vergangenen Jahren bei den letzten Rennen immer etwas abgebaut. Aber wenn ich gefragt werde, wem ich Glück wünsche, dann würde ich Fabio erwähnen. Er hat in diesem Jahr herausragende Leistungen gezeigt. Und man hat bei einigen Rennen klar gesehen, dass er einfach nicht das richtige Package hatte. Deshalb hat er den Fahrer-Titel verdient. Aber es kann noch alles passieren.»

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.