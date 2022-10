KTM-Ass Miguel Oliveira (17.): «Wir sind Kinder»

Für Miguel Oliveira lief am Freitag in Sepang nicht alles nach Plan. Der Regen in der zweiten MotoGP-Session machte dem KTM-Werksfahrer einen Strich durch die Rechnung.

Am Ende des ersten freien Trainings der MotoGP-Klasse auf dem Sepang International Circuit zogen einige Fahrer einen frischen Hinterreifen auf, um sich in eine gute Ausgangslage für die weiteren Trainings zu bringen. Red Bull-KTM-Pilot Miguel Oliveira verzichtete darauf, denn er wollte am Nachmittag nachlegen. So stand der Portugiese nach FP1 nur auf Platz 17.

Als es dann am frühen Nachmittag in Sepang anfing stark zu regnen, war ihm klar, dass es kein einfacher Nachmittag werden würde. Miguel kam auf der nassen Fahrbahn ebenfalls nur auf Position 11, sodass er nach dem FP2 nur Rang 17 in der kombinierten Zeitenliste belegt. «Für mich war es wie für all die anderen Fahrer, die am Ende des FP1 keinen neuen Reifen aufgezogen haben, denn wir haben im FP2 nicht mit so starkem Regen gerechnet», berichtete Miguel im Interview. «Ich hatte wirklich auf eine trockene Session am Nachmittag gehofft. Wir waren bloß einen Reifen davon entfernt, einen guten Tag zu haben.»

«Ich hatte viele Probleme mit dem Grip und es war sicherlich nicht der beste Hinterreifen, den ich erwischt habe», führte ein etwas enttäuschter Oliveira fort. «Ich hatte kein gutes Gefühl und der Reifen wurde von Runde zu Runde schlechter. Es war frustrierend, auch das Motorrad zu verstehen. Es war schwierig zu erkennen, in welchem Bereich wir arbeiten müssen und wie.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Sepang © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Es regnet © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Safety Car © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Joan Mir Zurück Weiter

Doch der KTM-Pilot blieb zuversichtlich. «Am Samstag haben wir eine neue Chance, die uns dann hoffentlich in die Gruppe der Top-10 bringt und damit direkt in Q2. Das wird nicht einfach, aber wir haben das Bike und den Speed, um das zu schaffen», sagte der WM-Zehnte. «Sollte es am Samstag regnen, kann es die Dinge ordentlich durchmischen. Es wird dann sicher nicht alles laufen, wie es normalerweise ist. Aber ich werde trotzdem mein Bestes geben.»

Kurz vor dem Interview hatte Oliveira ein Gespräch mit Ducati-Star Pecco Bagnaia. Beide sprachen mit einem Grinsen im Gesicht über eine Situation auf der Strecke. Was war passiert? Oliveira: «In der Outlap und der ersten Runde des zweiten Trainings haben wir uns gegenseitig überholt. Wir sind Kinder und wollen Rennen fahren. Das war cool.»

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387

MotoGP-Ergebnis FP2, Sepang (21.10.):

1. Crutchlow, Yamaha, 2:05,710 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,900 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 1,186

4. Miller, Ducati, + 1,843

5. Zarco, Ducati, + 2,879

6. Viñales, Aprilia, + 3,643

7. Morbidelli, Yamaha, + 3,680

8. Mir, Suzuki, + 4,039

9. Quartararo, Yamaha, + 4,043

10. Marini, Ducati, + 4,115

11. Oliveira, KTM, + 4,188

12. Rins, Suzuki, + 4,250

13. Bezzecchi, Ducati, + 4,282

14. Raúl Fernández, KTM, + 4,682

15. Marc Márquez, Honda, + 4,701

16. Brad Binder, KTM, + 4,775

17. Martin, Ducati, + 4,862

18. Gardner, KTM, + 4,882

19. Di Giannantonio, Ducati, + 4,894

20. Nagashima, Honda, + 4,929

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,723

22. Bastianini, Ducati, + 5,858

23. Pol Espargaró, Honda, + 6,704

24. Darryn Binder, Yamaha, + 7,168