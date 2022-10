Alex Rins (Suzuki/2.): «Mein Crew-Chief wollte das»

Alex Rins hatte am Freitag in Sepang Spaß

Australien-GP-Sieger Alex Rins fuhr am Freitag in Sepang im Trockenen auf Platz 2, denn er gehörte zu den Fahrern, die mit dem weichen Hinterreifen rausfuhren. Im Regen kam der Spanier aber ebenfalls gut zurecht.

Niemand rechnete mit Regen am Freitagnachmittag beim Malaysia-GP, deshalb fuhren viele am Ende vom FP1 nicht mit den weichen Reifen heraus, um eine schnelle Runde hinzulegen. Doch vor dem zweiten MotoGP-Training regnete es sehr stark, sodass zunächst nicht an Trockenreifen zu denken war.

Zwar trocknete die Piste im Finale des FP2 ab, doch die Zeiten vom Vormittag wurden nicht erreicht. Alex Rins hatte bereits im ersten Training eine schnelle Runde gewagt, die ihn auf Platz 2 brachte, somit hat der Suzuki-Fahrer provisorisch einen Platz in Q2 erzielt.

«Es lief großartig im FP1 und FP2 für uns. Im Trockenen am Morgen war ich von Beginn an sehr konkurrenzfähig. Am Ende haben wir versucht, eine schnelle Runde zu drehen, um zu sehen, wo wir stehen», erklärte der WM-Achte. «Die Vorhersage war, dass es am Nachmittag nicht regnen sollte, aber mein Crew-Chief wollte zumindest eine Runde ausprobieren, deshalb haben wir den weichen Hinterreifen ausprobiert.»

Rins weiter: «Wir haben trotz Regen ein gutes FP2 gefahren. Es war nicht komplett nass auf der Strecke, denn es trocknet bei den hohen Temperaturen hier sehr schnell ab. Aber am Ende haben wir nicht auf den Slick-Reifen gewechselt wie einige Fahrer vor uns. Ich habe ein gutes Gefühl und bin gespannt auf Samstag.»

«Der Grip im Nassen war ganz gut. Vergleichst du es mit der Strecke auf Phillip Island, dann ist es hier deutlich besser», betonte Rins im Interview. «In Australien kühlte die rechte Seite ständig aus, dann hatten wir mit Rutschern in den Rechtskurven zu kämpfen. Aber hier ist es mit den Temperaturen okay. Wenn das FP2 die Rennbedingungen gewesen wären, dann müsste jeder nach zehn oder zwölf Runden an die Box, um die Reifen zu wechseln.»

Auch Joan Mir war nach dem ersten Tag zufrieden, doch ein paar Dinge fielen ihm auf. «Der Grip auf der Strecke ist nicht sehr gut, denn das Bike rutscht sehr viel. Der Reifen lässt im Trockenen sehr stark nach, wir können die Rundenzeiten nicht halten. Die 1:58er-Zeiten vom Test sind sowieso nicht drin», stellte der Suzuki-Fahrer klar. «Dennoch lief es unter beiden Bedingungen gut und ich war konstant.»

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Fabio Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387

MotoGP-Ergebnis FP2, Sepang (21.10.):

1. Crutchlow, Yamaha, 2:05,710 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,900 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 1,186

4. Miller, Ducati, + 1,843

5. Zarco, Ducati, + 2,879

6. Viñales, Aprilia, + 3,643

7. Morbidelli, Yamaha, + 3,680

8. Mir, Suzuki, + 4,039

9. Quartararo, Yamaha, + 4,043

10. Marini, Ducati, + 4,115

11. Oliveira, KTM, + 4,188

12. Rins, Suzuki, + 4,250

13. Bezzecchi, Ducati, + 4,282

14. Raúl Fernández, KTM, + 4,682

15. Marc Márquez, Honda, + 4,701

16. Brad Binder, KTM, + 4,775

17. Martin, Ducati, + 4,862

18. Gardner, KTM, + 4,882

19. Di Giannantonio, Ducati, + 4,894

20. Nagashima, Honda, + 4,929

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,723

22. Bastianini, Ducati, + 5,858

23. Pol Espargaró, Honda, + 6,704

24. Darryn Binder, Yamaha, + 7,168