Pol Espargaró: Hitze machte der Honda zu schaffen

Der spanische MotoGP-Fahrer Pol Espargaró fuhr in Sepang das vorletzte Rennen für den Hersteller Honda. Die Bedingungen spielten ihm nicht in die Karten, doch mit Platz 14 holte er sich zwei WM-Zähler.

Für Pol Espargaró lief nach dem Podestplatz beim Saisonstart in Katar in dieser MotoGP-Saison nicht viel zusammen. Der Spanier holte nach dem Rennen in Doha nur 40 Punkte – zwei davon am Sonntag in Malaysia, wo er mit 25 Sekunden Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) über den Zielstrich rollte.

Die Hitze am Sepang International Circuit machte ihm, aber besonders seiner Honda RC213V zu schaffen. «Normalerweise ist das Gefühl schlecht und du bist langsam, aber hier kamen noch die hohen Temperaturen hinzu», klagte der Honda-Werksfahrer nach dem 20-Runden-Rennen in Malaysia. «Es war zwar nicht so heiß wie die letzten Male, aber die Luftfeuchtigkeit war so hoch.»

«Bei diesen Bedingungen ist es sehr schwierig für uns. Von Startplatz 20 war es unglaublich mühsam ins Rennen zu kommen. Am Ende war es einfach nicht genug für ein besseres Ergebnis. Wir sind gespannt auf das Finale in Valencia», fasste der WM-16 zusammen.

Wie schaut Pol auf das letzte Rennen der Saison in zwei Wochen? «In Valencia war ich in der Vergangenheit schnell, ich habe dort mein erstes MotoGP-Podium erzielt. Es ist ein Ort, an dem ich mich gut fühle, dort habe ich einige der besten Rennen meiner Karriere erlebt», betonte der 31-Jährige, der im kommenden Jahr auf GASGAS in der MotoGP-WM unterwegs sein wird. «Auch das Bike sollte da bei niedrigeren Temperaturen deutlich besser funktionieren. Ich hoffe, wir können das Wochenende genießen.»

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.