Alex Márquez (17.): «Bin nur Passagier auf der Honda»

Für LCR-Honda-Fahrer Alex Márquez lief es in Sepang nicht sehr erfolgreich. Der Spanier musste seinen «Long-Lap-Penalty» absolvieren und kam auch so nicht sehr gut über die Runden. Er freut sich auf seine MotoGP-Zukunft.

Im Rennen auf Phillip Island stürzte Alex Márquez in der «Miller Corner». Der Spanier torpedierte nach seinem Fehler beim Anbremsen ausgerechnet Ducati-Pilot Jack Miller, sodass beide Fahrer aus dem Rennen waren, glücklicherweise aber unverletzt. Die FIM MotoGP Stewards brummten dem jüngeren Bruder von Marc Márquez anschließend einen «Long-Lap-Penalty» für das Rennen in Sepang auf.

Den Malaysia-GP nahm Alex Márquez von Startplatz 21 in Angriff. Nachdem er seine Strafe in Runde 4 absolviert hatte, belegte der 26-Jährige über zwölf Runden lang den letzten Rang. Als drei Runden vor Schluss Joan Mir (Suzuki) stürzte und Remy Gardner (KTM) zurückfiel, kam er immerhin noch auf Position 17 ins Ziel. Ein enttäuschender Zieleinlauf für den Honda-Fahrer.

Nach dem Rennen sprach Alex mit SPEEDWEEK.com. «Es ist traurig, aber vor dem Rennen hatte ich so ein Ergebnis erwartet. Wir können das schnell vergessen. Ich habe dem Team gesagt, dass sie sich nicht verrückt machen müssen, um Daten zu analysieren. Das ist die Realität und solange Honda kein besseres Bike liefert, ändert sich nichts», lautete das Resümee des Spaniers.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Sepang © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchhi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Bastianini und Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Bastianini, Bagnaia, Quartararo © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

«Es gibt einem ein komisches Bauchgefühl, denn wir arbeiten alle sehr hart, geben immer 100 Prozent. Ich bin schnell im Nassen und in Situationen, wo es nicht so sehr auf das Motorrad ankommt. Im Trockenen bin ich nur ein Passagier auf dem Motorrad, ich kann nichts tun», stellte Márquez klar. «Es ist ein komisches Gefühl, aber wir wollen es bestmöglich in Valencia beenden.»

Gab es von Honda zuletzt noch einmal Updates für die RC213V des LCR-Fahrers? «Nein, seit Silverstone habe ich nichts bekommen», sagte der ehemalige Moto3- und Moto2-Weltmeister.

«Seit Wochen schaue ich mir nach der Zielankunft die Ergebnisse der Ducati-Fahrer an. Es ist das Einzige, was mich positiv denken lässt. Es motiviert mich, wenn ich all die Ducati-Fahrer vorne sehe», betonte Alex Márquez am Sonntag. «Ich bin glücklich, ich möchte nicht zu optimistisch sein, aber das Bike ist da.»

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.