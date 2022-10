Bagnaia mit Bastianini im Team: «Wird nicht einfach»

WM-Leader Pecco Bagnaia hat in Valencia große Chancen, den MotoGP-WM-Titel 2022 zu gewinnen. Der Ducati-Star bekommt im nächsten Jahr dann mit Enea Bastianini einen neuen Teamkollegen – ist Stress vorprogrammiert?

Enea Bastianini und Pecco Bagnaia hatten in diesem Jahr schon mehrfach enge Kämpfe um den Sieg. In Le Mans stürzte Bagnaia, nachdem Gresini-Ducati-Fahrer Bastianini die Führung von ihm übernommen hatte. In Aragón besiegte Bastianini den Ducati-Werksfahrer in der letzten Runde. Bei den Rennen in Misano und Sepang behielt Bagnaia jeweils knapp die Oberhand.

Bagnaia benötigt beim MotoGP-Finale in Valencia nur zwei Punkte, um den Titel nach Italien zu holen. Wie geht er das an? «Ich werde nur versuchen, das ganze Wochenende konkurrenzfähig zu sein, denn ich möchte den Titel gewinnen», erklärte er selbstbewusst. «Ich bin nicht so sehr abergläubisch, wie es Valentino ist. Ich werde die Woche zu Hause ganz normal verbringen, denn es ist sehr wichtig, gut zu trainieren und etwas Zeit mit Freundin, Hund, Familie und Freunden zu verbringen. Ich werde nichts Besonderes für Valencia vorbereiten oder verändern.»

Nach dem Lauf in Valencia wechselt Bastianini zu Bagnaia ins Ducati-Werksteam, dort ersetzt er Jack Miller, der zu KTM geht. Wie schätzt Pecco die Atmosphäre im nächsten Jahr im Ducati-Werksteam ein? «Die Atmosphäre? Es wird garantiert nicht einfach. Wir müssen versuchen, bestmöglich zu arbeiten. Natürlich wird es anders als jetzt, denn er ist eine andere Persönlichkeit. Er möchte ganz sicher…,» stockte Bagnaia in der internationalen Pressekonferenz nach dem Lauf in Sepang kurz, bevor er weitersprach: «Es ist sehr schwierig für mich, das in Englisch zu erklären, denn ich habe nicht die Vokabel drauf, die ich in italienisch habe.»

Dann betonte der 25-Jährige: «Ich würde sagen, dass es eine andere Situation ist, weil er eine andere Person ist. Wenn du am Anfang in ein Werksteam kommst, musst du dich an die Arbeit mit den ganzen Ingenieuren anpassen. Es wird nicht einfach für ihn bei den Tests, aber in der Meisterschaft wird es dann für ihn dasselbe sein.»

«Wie immer geht es darum, dass dein Teamkollege die erste Person ist, die du schlagen willst», stellte er zum Schluss noch klar. «So war es schon immer, und so wird es auch bei uns sein.»

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.