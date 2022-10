Enea Bastianini (Ducati): «Kennen unser Potenzial» 31.10.2022 - 08:53 Von Tim Althof

© Gold & Goose Bastianini: Letzter Auftritt in Gresini-Farben

In dieser Woche geht es für den MotoGP-Tross zum großen Saisonfinale in Valencia. Ducati-Ass Enea Bastianini wird am Sonntag sein letztes Rennen für das Gresini-Team bestreiten – natürlich im Angriffsmodus.