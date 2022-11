Takaaki Nakagami (Honda): Auf dem Weg nach Valencia

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami (30) plant beim MotoGP-Finale 2022 und beim Test in Valencia sein Comeback nach der in Aragón zugezogenen Fingerverletzung.

Nach dem Crash von Aragón trat Takaaki Nakagami bei seinem Heim-GP in Motegi zwar wenige Tage nach einem ersten Eingriff am Ringfinger und am kleinen Finger der rechten Hand an, anschließend musste er sich aber im Chiba University Hospital am 30. September erneut operieren lassen. Am kleinen Finger musste eine gerissene Sehne behandelt werden, auch eine Hauttransplantation wurde durchgeführt.

In der Folge verpasste «Taka» die Grand Prix von Buriram, Phillip Island und Sepang. Dreimal in Folge übernahm HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima die RC213V in den LCR-Idemitsu-Farben.

Nach dem Malaysia-GP hatte Nagashima auf die Frage nach dem Saisonfinale in Valencia noch erklärt: «Ich bin nicht sicher, aber auch Sepang und Phillip Island hatte ich so nicht erwartet.»

Am Montag aber trat Taka die Reise von Japan nach Spanien an. «Ich werde für das letzte Rennen in Valencia zurückkehren», bestätigte er auf seinen Social-Media-Kanälen.

Voraussetzung für ein Comeback ist natürlich das grüne Licht der Rennärzte am Donnerstag. Neben dem Grand Prix dürfte für den LCR-Honda-Piloten vor allem auch die Teilnahme am Valencia-Test am 8. November von großer Bedeutung sein. Es handelt sich schließlich um den einzigen Testtag für die Stammfahrer vor der dreimonatigen Winterpause.

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.