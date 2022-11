Joan Mir (Suzuki): «Komm schon, wir können mehr»

Joan Mir, MotoGP-Weltmeister 2020 auf der Suzuki GSX-RR, wird am Sonntag sein 65. und letztes Rennen für den Hersteller aus Japan absolvieren. Dann beginnt der Spanier mit Honda ein neues Kapitel.

Am Dienstag wird Joan Mir erstmals auf der Honda des Repsol Honda Teams sitzen und seine Zeit bei Suzuki hinter sich lassen. Der Spanier wurde 2019 vom damaligen Teammanager Davide Brivio in die MotoGP-Klasse geholt, seitdem hat er einen WM-Titel gewonnen und insgesamt 13 Podestplätze erzielt. Nach dem Rennen in Valencia am Sonntag ist Schluss – Suzuki steigt aus der Motorrad-WM aus.

«Es ist das Ende unserer sehr schönen Zeit mit dieser Marke, Suzuki. Es war wirklich eine fantastische Periode, aber dies geht jetzt zu Ende. Leider habe ich im Kopf, was in den letzten beiden Rennen passiert ist. Wir haben großartige Ergebnisse in der ganzen Zeit erzielt, aber nach der Verletzung hatten wir technische Probleme in Australien und körperliche Probleme in Malaysia», erklärte Mir am Donnerstag.

«In beiden Rennen hatten wir das Potenzial für Spitzenplätze», ärgerte sich der Suzuki-Fahrer. «Wir müssen es besser machen, denn in mir sagt jemand: ‚Komm schon, wir können mehr.‘ Ich glaube fest daran, dass wir am Ende ein starkes Ergebnis erzielen können.»

Glaubt Mir, dass er in Valencia keine Probleme wegen «arm pump» bekommt, wie es in Sepang der Fall war? «Schwer zu sagen», zögerte er. «Ich habe eine Woche lang gearbeitet und einige Tests mit den Ärzten durchgeführt. Leider hatten wir nicht genügend Zeit, um dieses Problem zu beseitigen. Ich erwarte in Valencia keine Probleme, aber das hatte ich auch in Malaysia nicht. Ich hatte zuvor nie Probleme, jetzt wollen wir mit Physiotherapie entgegensteuern. Es könnte sein, dass es mit der Verletzung zusammenhängt.»

Wie schätzt er die Leistungsfähigkeit auf dem Circuit Ricardo Tormo ein? «Wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, da waren wir von Ducatis umgeben. Es ist immer sehr schwierig, gegen sie zu kämpfen», erzählte der 25-Jährige mit einem Lächeln. «Aber sollten wir in die gleiche Situation kommen, dann können wir mit etwas mehr Top-Speed vielleicht besser abschneiden. Wenn ich es genießen kann, werde ich auf der Strecke auch schnell sein können.»

Übrigens: Durch seine vertraglichen Abmachungen mit Suzuki darf Mir wie Miller und Pol Espargaró beim Test am Dienstag nicht die Farben seines neuen Arbeitgebers tragen. Die Honda des Spaniers wird also nicht in Repsol-Farben lackiert sein.

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.